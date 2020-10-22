法媒預言對華貿易戰升級　中國「內循環」為何不足應付？

最近法媒《世界報》（Le Monde）在社論發表「預言」，認為雖然中國在當下防疫與經濟表現脫穎而出，但就可能會引起對北京更大的憤恨，因為其經常不遵守國際經貿規則，包括強制技術轉讓、商品傾銷和產業補貼欠透明度等等爭議。 該報更指美國於大選後會繼續與中國關係緊張，而歐盟對華語調近年亦已愈趨強硬，北京的「相對成功」可能引爆新一輪貿易戰，是次規模將會達到全球級數，不再只是中美兩國角力而已了。

內媒改用「雙循環」更內外兼顧

回顧2008年金融海嘯爆發後三四年，中國表現同樣是鶴立雞群，當時西方各大經濟體談得最多的是「機遇」，而十幾年間對華態度卻也許已天翻地覆，在相當一部份西方輿論裡，「中國或成最大贏家」引發的已不是重振全球經濟的希望，而是挑起忿忿不平的怨恨、指控和威脅。

單憑一篇法媒社論或不足為憑，強如美國亦不能代表全世界，但事實是北京承認「發展逆風逆水的外部環境日益增多」，所以要未雨綢繆，「推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」。

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法媒預言對華貿易戰將會升級，不再只是中美兩國角力而已。（視覺中國）

對於中方的應對方案，坊間一度炒作為「閉關鎖國式」自力更生，但國家主席習近平多次否定「閉關鎖國」這講法，內媒亦由當初簡稱新發展格局為「內循環」，改為使用更內外兼顧的「雙循環」一語。官方新華社更於「懶人包」裡重申：「新發展格局強調『以國內大循環為主體』，但『國內國際雙迴圈相互促進』也至關重要。」

由「內循環」特意改成「雙循環」，若說是北京出於「謙遜」而修改用辭，這看法實在過於簡單以至離題。

任正非：完全依靠中國自主創新很難成功

北京一向了解中國改革開放成功要訣，正正是憑藉本國人口和生產力優勢，投入於全球化市場進程，吸收西方陣營的資本和技術，而以現今世界經濟分工之專門與精密，就如官方所常說般「你中有我，我中有你」，美國對華「脫鉤」尚且弄得步履蹣跚，中國就更加不會隨便放棄既有成功條件，因為一旦陷入對外封鎖的狀態，就連「內循環」都會搞不成。

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中國科創經濟強在市場夠大、學習能力強和商品化模式獨步全球，亦即強在技術應用，而基礎科學卻實質是「站在巨人肩上」，用錢買技術和產品，有切膚之痛的華為創辦人任正非就明言：「過去的方針是砸錢，晶片光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等。但又有多少人還在認真讀書？」

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他更直白地表示：「光靠一個國家恐怕不行，雖然中國人才濟濟，但還是要全球尋找人才。完全依靠中國自主創新很難成功，為什麼我們不能擁抱這個世界，依靠全球創新？」

國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會副主席林毅夫一向看法樂觀，認為中國會再度於新冠疫情脫穎而出，國力與影響力更上一層樓，長遠更藉著人工智能等新科技而「換道超車」，但他也透露內外循環互通的重要性：「絕大多數高新技術不光美國獨有，我們可以從歐洲、日韓等發達國家進口，其他國家也沒有理由為了維護美國的單邊霸權而犧牲自己，不和中國進行貿易和交流。」

當下「中國或成最大贏家」只是前奏

「雙循環」是為了應付外部環境惡化而度身訂造，但這個「外部環境」卻主要是針對美國，甚至可以說，鞏固和擴大「內循環」不止於消極地抗美，而是積極地保持中國製造業和消費市場的吸引力，從而確保「外循環」暢通無阻，各大經濟體繼續與中國「你中有我，我中有你」，而不是如美國寧願政治競逐先行，寧願付出經濟成本對華「脫鉤」，以「攬炒」方式破壞中國的產品和技術供應鏈。

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不論是《世界報》抑或北京，都明白到外部環境對中國經濟至關重要，儘管當下「中國或成最大贏家」，至於未來能否保持優勢，講究的還是本國能否於科技創新方面有所突破，而美國以外的各國對華關係是否至少能保持穩定：科技研發是龜兔賽跑不能一蹴而就，更加需要國際科研合作以加強和加速；外交局勢則是「殺到埋身」的挑戰之餘，也轉而左右「雙循環」可否步伐穩健。

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《世界報》「預言」貿易戰擴大至歐洲戰線，但行文間都承認歐方對華主要仍是措辭強硬，實則美國有動員外交陣營的進攻優勢，但單講西方陣營，北京尚未處於壁壘分明四面受襲的境地，目前要防守與反擊還是綽綽有餘：對於基本上維持常態的日韓歐諸國，大有提高開放水平以互惠互利的空間；對於擺明車馬「向美國學習」的澳洲，北京則已祭出一連串非正式經貿制裁。