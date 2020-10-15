【中美角力】西方陣營緊跟「華盛頓路線」嗎？

無論11月美國大選是誰勝出，根據美國朝野當下對華態度，相信中美角力白熱化的趨勢會維持相當一段時間，差別就只在於手法和呈現形式。 中國的官方專家可說都已作最壞打算，他們會呼籲中方回應美方的「合理訴求」，但更大篇幅是用於羅列華府的潛在攻勢，以及北京該如何評估局勢與反擊。然而中美作為世界兩強，一旦交惡所影響的層面就不會止於於雙邊關係而已，全球各大小國家都面臨被迫「選邊站」的情況。

美國已定下敵友衡量標準

在官方講法裡，北京認為世界局勢劇變「責任完全在美方」，源於華府企圖以單邊主義做法遏制中國政經發展，進而侵害本國主權，中方則是無奈地被迫反制，並且一如既往地提倡多邊主義，高舉全球化大旗，願意在「人類命運共同體」中與各方通力合作以解決共同挑戰。話雖如此，現實政治若走到交鋒駁火的時候，必然要分清楚誰是敵人，誰是朋友，否則就會進退失據軟硬失宜。

2017年，加拿大總理杜魯多（左）與美國總統特朗普會面。（資料圖片）

於此美國身體力行定下衡量標準：假如某國「向美國學習」，政治上講明要分清楚「中共」與「中國人民」，追著港台疆藏等「紅線」議題有所行動，經貿上對華施以關稅或非關稅等各種封殺手段，軍事上定期而高調地侵擾國境和鼓吹堵華，哪麼這個國家會是北京的敵人還是朋友呢？答案已經不言而喻。

不過就算在冷戰時代，不是每一持份者都時刻處於交鋒駁火，而要弄得清楚一個「敵我分明」也不簡單，例如中美就於1970年代「破冰」以聯手對付蘇聯，所以最實際還是看實際情況與行動，一切以隨機應變為宜。

歐盟是中美以外潛在「第三極」

單講西方陣營，中國對日韓的吸引力十分明顯，其經貿能量已足以鎮得住場面，至於歐盟作為潛在「第三極」，於政治上對中國的人權爭議更為高調發聲，但行動方面則非常審慎，至於經貿上則對中國的防範日增，於封殺華為一事亦日漸向美國靠攏，但脫離了「以美制華」的一面，歐方表明不會採取單邊主義措施，溝通協商仍是主要對華交往方式，遠遠未如華府般完全否定「接觸政策」的成果。

孟晚舟案餘波未了 駐加大使透露中國外交布局

實則以美國為標準，遍觀全球就只得英語圈「五眼聯盟」成員跟得最貼最緊，其中又以澳洲最為矚目。

澳洲的「中國干政」風波鬧了好幾年，議會通過矛頭直指北京的《反干預法》，該國更是極少數仿效美國公然封殺華為的西方陣營成員；坎培拉一直不滿中國的手伸進了大洋洲，動搖其地區領袖角色，近年亦積極介入南海事務，響應華府的「航行自由」活動。至於「限澳令」的導火線，則是澳洲就新冠疫情來源提出作國際獨立調查，被視為將矛頭直指北京。

「差別待遇」未來或需更明確

另一邊廂，由於孟晚舟案而急轉直下的中加關係再度惡化，加國總理杜魯多於兩國建交50周年之際，批評北京的對港對疆政策，表示「脅迫外交」（coercive diplomacy）對中國自身、對世界其他國家而言都是適得其反的，而加方雖希望對華保持經貿往來，但不會對人權問題視而不見，並且會就此與盟友加強合作，以免中方行徑變為成功典範。

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整體而言，美國有動員外交陣營的進攻優勢，但北京尚未處於壁壘分明四面受襲的境地，目前要防守與反擊還是綽綽有餘。面對西方陣營，北京大概少不免要採取更清晰明確的「差別待遇」，對於朋友成份較高的持份者如歐盟，是否可以於投資協定談判方面「鬆章」呢？畢竟提高開放水平本來就是國策。

換上加澳之類擺明車馬來者不善的持份者，北京大概會沿用既定方針，祭出非正式經貿制裁，既有助於劃下分清敵我的界線，也收殺一儆百之效。