陸劇改編日本動漫《棋魂》　兩岸三地反應大不同

中國大陸愛奇藝改編日本知名動漫作品《棋魂》（另譯：棋靈王）的同名真人電視劇於2020年10月27日上線，不過劇中為順應中國大陸環境的改編處在兩岸三地得到不一樣的迴響，大陸觀眾多認為「好出預期」，港、台網友則批評「毀童年」、「慘遭真人化」。

中國大陸版的佐為和阿光。（微博＠微博電視劇）

《棋魂》漫畫由堀田由美原作、小畑健作畫，並由之後成為女流棋聖的女棋手梅澤由香裏（婚後改姓為吉原）監修，於2002年完結後仍然長年熱銷，至2013年已經賣破2,500萬本，並翻譯成中文、英文、法文、俄文、阿拉伯文等多種語言。劇情描述小學生進藤光（阿光）偶然被千年前死去的圍棋高手藤原佐為附身，和佐為一起踏上尋求圍棋終極境界「神之一手」的路途。

大陸版電視劇由胡先煦、張超、郝富等人領銜主演，劇情場景改為中國大陸，描述小學生「時光」（小光）偶然間遇上了南北朝時代（約1,500年前）的圍棋高手「褚贏」，愛圍棋更勝生命的褚贏就在時光的「心」裏面住了下來，並循循善誘時光踏上圍棋的道路。不過，當初在釋出定裝照、劇照時，本劇卻遭到許多批評，認為飾演褚贏的張超扮相太過古怪，簡直像是「太監」或是「厲鬼」，沒有漫畫原作裏面圍棋高人的天真無邪感。

不過，實際上線後，也有網友為褚贏的扮相緩頰，認為原本被批評化得太重的粉底紅粧，在劇中反而更能襯托出千年前古人與現代社會格格不入的反差，將褚贏的角色設成南北朝的圍棋高手也更本土化；劇中展現出的個性也相當還原：一個嗜棋如命、像小孩般任性的高人，卻也用自己的方式在照顧主角小光，得到許多大陸觀眾的好評。連原作者堀田由美也寫親筆信稱讚比「原作更具衝擊力」。

尤其劇中將時間設定在1997年至2003年前後，充斥了許多中國大陸的懷舊元素，例如小學生喜歡的四驅車玩具、當時火紅的歌手明星、新聞事件等等，引起許多大陸觀眾的共鳴，認為是改編外國IP本土化成功的範例。

不過這點在香港、台灣的網友看來，就缺少了那份共鳴感。而且，本劇故事開場設定在1997年而非漫畫的1998年，正好趕上香港的「97迴歸」，首集處處可以見到「熱烈歡迎香港迴歸祖國」的背景，還特地讓小學生主角（盧思宇飾）秀了一句：「今天（香港迴歸）是每個中國人都該高興的日子。」引起網路上許多香港用戶的不滿，認為「被吃了豆腐」。

另一方面，也有網友指出，南北朝時代的圍棋規則和現代並不相同，並不比「圍地」而是比「盤上總子數量」，認為南北朝時代的褚贏未免適應現代太快了；另外褚贏雖然照搬漫畫角色的經典造型，但也被批評和南北朝時代背景不搭，畢竟在漫畫裏那是日本平安時代的人物。

其實，由於近年中國大陸廣電總局對戲劇製作管制漸嚴，這些改編有哪些是為了戲劇性、有哪些是為了符合審查，恐怕也難以說得清楚。例如香港迴歸事件，僅出現在首集中，也有評論認為是否是刻意插入去試映過審的；而劇中褚贏三番兩次強調「我不是鬼」，也令人聯想起所謂的「建國後不許成精」的規定。

有趣的是，日本的動漫改編真人劇也常常引發爭議，但並不是因為「改編和原作不同」，相反的常常是因為「太強調忠於原作」：由於動漫的特性，角色的打扮、穿著、膚髮色往往較為浮誇，凸顯人物個性，但照搬上真人劇時往往顯得和現實格格不入、「假假的」。雖然改編真人劇由於有原作粉絲基礎，被認為是比較容易營利的模式，但同時也要冒著與原作差距太大不被接受、或是雖然忠於原作但因為媒介不同造成失真等等問題，對原作粉絲來說，往往是「既期待又怕受傷害」。