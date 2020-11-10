特朗普「堵華」得罪盟友　拜登會放棄唯「美」獨尊？

美國大選結果未有官方公布，但總統特朗普看來大勢已去，各國紛紛祝賀拜登當選。德國與法國更似是協調好口徑，寄望拜登會重建美歐跨太西洋合作關係， 德國外長更表明拜登懂得「團隊合作」的好處，容讓雙方更有效地與第三方如中國交涉，言辭間難掩喜悅之色，以及對特朗普政府的不點名批評。

華為風波手法粗暴惹不滿

主要盟友喜氣洋洋可不是無緣無故的。因為在特朗普政府治下，美國的「交易藝術」就等同於「沒有交易」，華府都懶得講「付出與回報」這一套標準做法，對著盟友輕則頤指氣使，重則喊打喊殺，最難搞正是要求多多又「奄尖聲悶」，不覺得要給予盟友予尊重或分成，面子裡子都拿到盡，試問有誰會服氣呢？

歐盟那一邊很簡單，德法單講華為5G風波就一肚氣。美國5G發展落後於中國，又未有落實投資歐盟的諾基亞或愛立信，在完全無付出的情況下，單邊大吵大鬧要求歐方禁用華為，甚至以停止情報分享作威脅。

↓重溫史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」（【美國大選辯論】 約7310萬人觀看 較上屆希拉里對特朗普減一成）：

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實則德法縱使有疑華忌華之心，也不會願意在美方威迫之下作決定，更何況棄用華為會拖慢歐洲各國的電訊基建規劃，增加數以億計歐元的額外成本，這筆數又是否由美國來埋單呢？

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同樣在華為風波一肚氣的又何止歐盟？有心或無意都好，加拿大應美國要求逮捕華為副董事長孟晚舟，在中美火線上承受第一輪衝擊，北京一度連環禁止加國製造的農產品進口，而中加關係迄今亦愈鬧愈僵，那麼「始作俑者」美國又在做甚麼呢？基本上除了口頭聲援外，就甚麼都沒做過，任由加拿大被孟晚舟案搞到一身蟻，自己就坐享其成拿此案作對華外交籌碼。

▼英美數個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統等朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言（美國大選｜拜登當總統 抗俄更優先 對華政策不會逆轉但料將放緩）：

「又要馬兒好，又要馬兒不吃草，還要馬兒識跳舞。」歐加對美的不耐煩可說是其來有自，這還未講到美國在撤軍一事公開羞辱德國，為了開徵「數碼稅」而對法國打關稅戰，另外還在《美墨加自貿協議》擬定之前多次威逼加拿大。由此看來，說是「順美者昌，逆美者亡」可能太誇張，但描述特朗普的「美國優先」本質是「唯美獨尊」恐怕一點都不過份。

「丟掉幻想、準備鬥爭」是指導方針之一

拜登團隊經常批評特朗普損害美國制度和形象，以單邊主義對待國際組織，進而破壞盟友關係，變相便宜了中國，但新一屆政府又能否改變「唯美獨尊」的外交風格，甚至對華重回有商有量的狀態呢？對中國而言，答案也許比單純「是」與「否」微妙得多。

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▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁（美國大選｜拜登當總統 抗俄更優先 對華政策不會逆轉但料將放緩）：

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就當美國對華回到「又傾又砌」的做法，而非如特朗普過去大半年般往死裡打，拜登都會在跨黨派壓力下有所行動，如果能做得到「凍結火力」就已經是個驚喜，畢竟講意識形態有冷戰制度之爭那一套殘留，講全球領導權爭霸亦有國安鷹派煽風點火，而即使論及有雙邊關係「壓艙石」之稱的經貿活動，美國商界亦存有進一步「敲開」中國大門的意欲，Facebook創辦人朱克伯格的對華「變臉」就是好例子。

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假設美國減低「唯美獨尊」的強度，目的也可能在於拉一派打一派，安撫西方陣營以集中火力圍堵中國。當下這最壞情況尚未是事實，可是北京在呼籲新一屆美國政府「相向而行」之餘，不忘推出內外「雙循環」以準備應對事態惡化，可見「丟掉幻想、準備鬥爭」已是對外指導方針之一，無論誰當美國總統都不能奢望中國會放鬆戒備。