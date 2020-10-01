【美國大選辯論】 約7310萬人觀看　較上屆希拉里對特朗普減一成

美國總統大選首場辯論大會在9月29日舉行，尼爾森集團（Nielsen）30日公布數字，估計全美國有7,310萬人觀看這次辯論，較4年前的首場辯論大會減少13%。

圖為9月29日，美國舉行首場總統大選辯論，特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）對壘。（Reuters）

尼爾森集團的數字，包括了在家或其他地方，透過電視或是網上收看直播的人數。7,310萬的數字較4年前大選，民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）對上特朗普（Donald Trump）的為低。2016年首場辯論大會中，全國共有8,400萬人收看，打破60年來最高紀錄。

不過統計中的網上收看僅包括透過電視盒連線收看直播，並不包括從其他直播渠道收看的數字，也不包括從其他平台如手機、平板電腦等觀看的數字，因此實際觀看數字可能更多。

7,310萬的收看人數是2020年收視的第二位，僅次於超級碗大賽的1億人。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

根據過往經驗，在第二輪及第三輪的總統辯論大會收看人數會較首場為低，加上29日的辯論被普遍形容為「十分混亂」，未知下次的辯論大會仍有多少人收看。

第二、第三次的總統辯論預定10月15日及10月22日舉行。