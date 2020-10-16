特朗普「盲拳亂打」惹反彈　拜登背負兩大「堵華」期望

10月7日，美國《華盛頓郵報》的國際新聞集要欄目刊登短評，題為〈美國選舉對中國意味著甚麼〉，其中引述多位中外專家之言，結論很簡單：不論誰人當選美國總統，「中國有問題」已是朝野共識，預期中美關係都會惡化下去，而相比破壞盟友關係的特朗普，有望鞏固外交陣營的拜登對北京的威脅可能更甚。 就結論的前半截而言，中國的一眾官方專家當然會指出「責任完全在美方」，但兩者都殊途同歸地表示，白宮換主人不會帶來政策轉向，始終兩國角力已經觸及到政經科文教衛每一層面，全方位對抗的架勢就擺在面前。

身體力行甚麼是「美國優先」

特朗普於4年內「大鬧了」一趟雙邊關係，變相定下全新的對華互動新典範，繼任人即使有意重回原定框架，也要一邊與所謂朝野共識拗手瓜，另一邊要拆除「特朗普模式」所遺留的歷史經驗和政策架構。

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實則美國外交動向自有其軌跡，不是入主了白宮就能逆潮流而動。回顧特朗普於2016年競選之時，一度表明不滿盟友們沒有繳付軍費，佔了華府的便宜，而多任總統將國家資源耗費在海外戰事，白白損耗美國國力，以至當時外界猜測美國是否要重返孤立主義道路，甚至對全球事務撒手不管。

事隔4年，華府確實到處「退群」，以示對國際組織「偏幫」美國對手的不滿，但做得最多的還是對中國步步進逼，講到明要對華「脫鉤」、要分辨開「中共」和「中國人民」，並要求盟友聯手圍堵中國。

於對華政策以外，特朗普治下美國顯然未有執行孤立主義政策，兼且還比奧巴馬年代更加不顧忌國際意見，不論是在伊拉克擊殺伊朗軍事領袖，抑或於疫情嚴峻時「斷供」世衛，一舉一動都在於告訴全球各國：美國仍是世界第一，有條件有本事於各領域採取單邊行動，身體力行甚麼是「美國優先」。

拜登可否團結美國「朋友圈」？

某程度來說，中美兩強相爭潛藏已久，一待經貿往來這塊「壓艙石」失去原有重量，雙邊關係這首大船就載浮載沉，與其說「特朗普模式」是動搖結構的原因，不如是結果或呈現方式。

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《華郵》短評即引述奧巴馬時代的助理國務卿Kurt Campbell所言：「我認為在民主黨中有廣泛認同，即特朗普對中國侵掠式行徑的判斷大體正確。」Campbell於任內主理亞太及東亞事務，策劃華府的「重返亞太」戰略，並且被視為拜登政府的外交團隊領導人選之一。

毋庸置疑，該文意在表達拜登對華亦會強硬，而且會比特朗普更精準和有效地打擊中國，因為他更能夠團結美國的「朋友圈」。

換個角度看，經歷特朗普一輪急拳亂腳將多年對華政策推倒重來後，美國輿論似乎預期會有更精緻更為盟友受落的打法，這就再一次突顯外交戰於中美角力的重要程度：單憑華府一己之力，連圍堵中國都有難度，至低限度要動員得到西方陣營的大部份成員，最好還加上印度，才可說構建得到像樣的包圍圈。

釐清堵華目標以提高政策成效

另一方面，《華郵》一文亦見到國際關係專家Paul Haenle的評斷：「（特朗普政府）未嘗試解決問題。我不能講甚麼是他們的目標。（遏制中國）更加是一種態度，而不太算是一項政策。這更似是一種情緒。」

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究竟特朗普要減少對華貿易逆差？要在東亞保持「美國秩序」？抑或要重演意識形態交鋒？全方位遏制的終局應該定在哪裡呢？這些問題在過去4年不斷為人所問，畢竟多途並進也要有一個目標在前頭。

對北京而言，如果換上拜登當總統，華府可能會更為清晰地回答這些問題，或是經濟結構按美國要求大幅整頓，或是於地區主權爭議偃旗息鼓，總體大概都是刀刀見骨者不善，甚至可能動搖體制根本。

儘管如此，美國若真的由百拳齊發到精準打擊，雖則個別招數的效果可能更重更廣更痛，但北京於此較容易摸得到對手的選擇主次順序，亦較容易從現時兵來將擋、水來土淹的局面，通過得悉美方的取捨傾向，過渡至主動引導對手預期，如是者亦得到較多機會以凍結次要矛盾，以至達成局部共識。