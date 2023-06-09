暗戀｜女生吸引異性的5特點！剖析男性戀愛心理、女追男必勝攻略

小美在社團認識了帥學長，很是喜歡，小美雖然有嘗試給予各種暗示，但她發現學長似乎沒有注意到她，於是在得知學長單身後，小美決定要主動出擊，把她心裡的疑惑到Dcard徵詢神通廣大的網友們，她該怎麼做？



從古至今，大多人類社會由父權主導，因此親密關係的展開，理所當然也是男生主動追求女生。然而，自工業革命末期，女權意識抬頭，近百年來感謝各種女權團體的堅持不懈以及男性的認知改變，2023年又是更接近性別平等的一年。然而有權利享受就有對應的義務責任，社會氛圍的改變，也開始出現「女生追男生」的聲音與現象，重點是，女孩們該如何做呢？以下從老生常談的【依附理論】以及新興的「男性戀愛心理學」的角度來說明。

根據2017-2023年網路調查，女生這5個特點最吸引男性！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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把握好這3個觀念，幫助妳追到男生：依附理論、男性戀愛心理、氣質

依附理論，主要探討母親與嬰幼兒的互動，當嬰幼兒想跟媽媽互動時，母親回應嬰兒的方式，深深影響著嬰兒以後長大後對人際關係和親密關係的應對能力與方式。兒童依附理論深深影響著成人依附理論，更直接影響戀情的展開。

男性戀愛心理，主要從男性角度來分析，理想的女友有哪些特質，以及那些是相處雷區，或是女性常常誤解的男性想法。

氣質，主要是談談個體差異，同一種方法不能追到所有男生，因為每個男女都是個獨立特別的個體，白話一點就是每個人個性不同，喜歡的女生也不同，那我們該如何從氣質來觀察並了解潛在男友呢？

依附理論

兒童依附理論主要分為4種類型：

1. 安全型secure：

• 兒童和母親開心玩玩具，也不需要時時刻刻黏著母親。

• 媽媽離開時明顯表現苦惱不安。

• 媽媽回來時趕緊找媽媽，情緒很快平穩，並且又繼續開開心心和媽媽玩遊戲。

• 佔人口60%，是最理想的類型。

2. 不安全迴避型avoidant：

• 媽媽離開時沒有緊張或焦慮表現。

• 媽媽回來時可能找一下媽媽後就走掉，甚至完全忽略媽媽，有忽視或逃避媽媽的表現。

• 兒童接受母親安慰和陌生人的安慰並沒有顯著差別。

• 佔人口20%

3. 不安全矛盾型ambivalent：

• 媽媽離開時強烈反抗或表示不滿而哭鬧。

• 媽媽回來時趕緊找媽媽，但有對媽媽反抗和發怒的表現。

• 佔人口15%

4. 不安全混亂型disorganized：

• 此類兒童通常曾遭受虐待或長期忽視，包含冷暴力。

• 因此兒童對媽媽的回應就是冷漠。

• 佔人口5%

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而兒童長大成人後，成人依附理論主要分成3類：

1. 安全型：

• 我可以順利和他人親密，可以安心依賴他人也可以讓他人安心依賴我。

• 我不擔心被拋棄，我也不擔心別人跟我太親近。

• 佔人口60%

2. 迴避型：

• 我很難很快跟別人親近，也需要花時間才能完全相信他人。

• 別人太快跟我親密我會非常緊張，甚至不自在。

• 佔人口20%

3. 焦慮-矛盾型：

• 我發現別人不想和我這麼親密，或是不喜歡我希望的親密方式。

• 我很想和伴侶很親密，但他會嫌我太黏。

• 我太快想和別人親密，嚇跑對方。

• 我常擔心伴侶不是真的愛我，或是擔心伴侶跟別人跑了。

• 佔人口20%

從依附理論角度來看，小美透過日常與學長的互動，觀察出學長比較可能是哪一種依附類型，就更好理解小美與學長的互動中，學長的行為到底是想表達什麼意思，或是學長需要什麼。

依附理論迷思

• 雖然每一種依附型態都應該被平等看待，但理想中的還是以安全型為最佳。

• 由於依附理論是兒時就開始發展，因此對人的影響是相對深遠且長久的，但研究表明，環境的變化是可以改變並影響它的。每個嬰兒出生都是白紙，當初也是受到兒時環境所形成的依附型態，因此長大後仍可以因環境變化而改變。

• 儘管母親影響兒童依附，兒童影響成人依附，但如果妳將戀愛不順怪罪於母親的話，那妳永遠不用談戀愛了，試著了解自己後改變自己所處的環境及思維，進而改變自己吧！

男性戀愛心理學

根據2017-2023年網路調查，男性喜歡女生的5個特點依排名是：

1. 生理吸引力：

• 大部分男生喜歡美麗臉蛋、前凸後翹且玲瓏有緻的身材。就生物演化的觀點，前凸代表哺乳能力佳，後翹代表生育能力佳，身材勻稱代表生存能力佳(過瘦過胖不但採果農耕等生產力低下，遇劫難逃跑能力也較差)，這也是為什麼前凸後翹幾乎是所有男性的所愛。

• 每個男生喜歡的體態/體型/身高都不同，所以小美如果想吸引學長，不用把自己搞得像超模，反而了解學長的喜好更重要。

2. 心理情緒支持：

• 相較於女生團體，男生團體在互動時，更多關注於事情活動本身，除了日常幹話打鬧八卦，很少分享心理情緒，遇上情緒問題時也以解決問題為主要手段。男性團體中，柔性表現在弱肉強食的古代是弱者的表現，而在多元性別的現代則可能讓直男對他敬而遠之。

• 所以當小美用女生擅長的傾聽、安撫、理解的方式來應對學長的心理情緒時，學長幾乎可以說是毫無招架之力，心已經被擄獲一半了。

3. 善良與體貼：

• 這點不用贅述，男生女生都希望另一半善良體貼。

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4. 有一定獨立能力：

• 普遍來說，男生不太喜歡太依賴的女生，什麼事都要一起，什麼行程都要知道，什麼事都要我來，適當給男生一點空間去做兄弟們間的興趣活動。

• 普遍來說，男生不太喜歡太獨立的女生，男生多數還是希望能照顧保護女生，所以個性獨立強悍的小美，適時的向學長發出求助訊號，也是個不錯的選擇。

5. 與男生有共同興趣：

• 前面提到男性互動中事情活動本身很重要，除了吃飯旅遊以外，男生不會為了聊天而一起去打球，而是因為喜歡打球而一起去，反而一群不打球的女生可以為了聊天而去球場。

• 所以相處時如果小美能和學長一起從事共同興趣的活動，大大加分。

男性戀愛心理學迷思

• 如果學長是母胎單身，那前凸後翹+身材勻稱就是小美首選目標；如果學長不是母胎單身，那學長的前女友外表就有參考價值。

• 如果男生和他媽媽關係只要沒有不好，男生的潛意識選擇的理想女性，一部分會受他的母親影響，不論外在還是內在。母親影響初戀，初戀經驗影響後續，如果初戀好，那小美會發現男生每任女友都與初戀有相似之處；反之如果初戀經驗不好，那小美就盡量避開學長初戀的那些特質行為。

• 外貌協會不可恥，不論男女都是靠第一眼外貌來選擇。但人都會審美疲勞，如果維繫感情只靠外貌，那祝小美好運。

• 顏值雖然有高低，但每個人審美觀不同，實際上看得順不順眼才是重點。

• 刻意改變外貌與體態來吸引理想異性並不可恥，可恥的是你背後的動機不是單純戀愛，而是別有目的

• 相處時當然是自然自在最好，但以小美的情況來說，吸引學長才是首要目標，所以一開始不用太在意自己是否做作，應該說在做自己的前提下去微調自己來吸引對方。

• 女性都希望男性能適時察覺自己的需求與行為背後的意涵，但男性通常希望女生直接講，尤其是早已度過熱戀期的情侶，常常吵架男生都是說，阿妳是不會直接講是不是？你講了我一定滿足妳啊。是的，男生怎麼可能不關心自己女友？但是用猜的真的猜得很累，希望女性同胞可以理解這一點，其實直接表達，妳能更快得到妳的需求。

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氣質

其實放在以前來說，就是一些標籤像是娘泡/自閉/男人婆/白癡/噁男/宅男腐女/婊子渣男/怪人，不管是行為或個性的形容，背後都是源自於個人的氣質。在通俗一點講就是比較男性化/比較女性化/安靜內向/活潑外向/善於或不擅於社交/主動或被動等等。氣質分類太多太多這理部列出說明，不過小美如果能了解學長的氣質，那就能更好的去和學長互動。

小撇步

• 善用「正增強」：所謂正增強，舉例就是當兒童做對一件事情就給他獎勵，日後他就會更頻繁地做這件對的事情。所有人都喜歡被讚賞鼓勵和認同，討厭被汙辱責罵和蔑視。

• 小美和學長曖昧或交往的時候，如果小美敢可以直接主動表達，像是「這個男明星這樣做真的很貼心」「我喜歡怎樣怎樣的男生」，如果小美不敢，那可以等學長做出體貼溫馨的動作後，用語言或肢體動作向學長表示「我喜歡你這樣」，保證學長99%以後會更常出現體貼行為。這就是正增強的運用。

• 大量善用「正增強」，但謹慎適時的使用「負增強」：所謂負增強，舉例就是只要小孩不寫功課，父母就一直唸，所以為了不被父母唸，小孩只好把功課做完。

• 如果小美和學長交往後看不慣學長一天到晚打遊戲不理她，這時候用負增強，可能可以讓學長短暫改善，但也可能為日後吵架埋下導火線。

• 正增強絕對是改變男友的首選最佳方法，但如果對方經過你耐心調教依然死性不改，就可以開始考慮負增強甚至懲罰。

• 該用懲罰就要用：如果小美已經對學長多次明確表示不喜歡，尤其情節重大者(黃腔、身體接觸、不看場合的強迫親密行為)，不要擔心學長會不會討厭我，界線該拿捏要拿捏，也要表達。

• 大原則來說，當男生跟妳相處，多數時間是看著妳的眼睛，那代表他喜歡妳(作為朋友)；如果看妳的眼睛也看妳的身體，那代表他喜歡妳(想追妳當女友)；如果多數時間是看著妳的身體，那代表他眼裡只有性慾。

• 有時候男生跟妳相處，視線放在妳的胸部，但還是會短暫的抬頭起來跟妳四目相交，通常這個男生不是變態，視線在胸前是因為他常常會低頭沉思，代表他的個性比較喜歡思考；另一個可能是他是很內向害羞的男生，遇到女神不太敢直接看女神眼睛。這種害羞男生儘管不是看妳的眼睛說話，但不論他是看著哪裡，他一定會表露出他對妳的關心，不論肢體還語言。

• 程度差的變態除了看身體，不會表現關心，反而只會表現對妳的外表的喜歡。

• 經驗老到的變態，妳根本不會知道他其實一直在看妳的身體，甚至他的關心或喜歡可能只是哄騙手段。

• 通常男生喜歡的理想女性，除了有母親的影子，也會有自己的影子，也就是當女生有些特質跟男生很像，男生容易被吸引，因為這世上最愛自己的人除了父母就是自己。(不討論憂鬱霸凌等等其他情況)所以才會有夫妻臉一種說法。

• 在兩人為陌生人或是過去沒有不愉快相處經驗的情況下，大多數的單身男性對於女生倒追是毫無抵抗力的

結論

• 吸引時，可以用一些心思來微調自己的外在內在，來吸引對方

• 相處時，展現自信與對方自在的相處

• 給予他心理支持，給他適當個人空間

• 善用共同興趣，或是向他表示妳尊重跟重視他的興趣

• 讓他覺得他在你眼裡很特別，在妳眼裡很有價值

• 善用正增強，來改變改善他

• 交往時，展現真實自己

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Tang Free，原文：我很喜歡那個男生，但他好像沒注意到我，我該怎麼做？從【依附理論】以及「男性心理學」來解析，女追男全攻略】