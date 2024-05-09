金秀賢憑《淚之女王》再奪獎！4大男友特質：兼具哥哥和弟弟魅力

金秀賢憑《淚之女王》於韓國第60屆百賞藝術大賞中奪獎！雖然失落視帝，但金秀賢仍憑藉高人氣，獲得由觀眾投票的人氣獎。他於台上致謝，表示「遇到好作品得獎，非常開心，我會成為好演員。」出道多年他依然態度謙遜，贏得不少好感，就像劇中角色白賢祐般，現實上他擁有不少才華，加上外貌和個性，讓其處處充滿吸引力！以下4個有關他的「男友力」事件，不知大家看後有否心動呢？



金秀賢在演藝事業上，一直獲得不俗成績，他於2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，並憑2011年的《星夢高飛》人氣急升，接下來的《擁抱太陽的月亮》和電影處女作《盜賊門》，亦獲得很好成績。而在2013年，他更掀起一股外星人熱潮，不少男生都因他於《來自星星的你》的角色，而剪成「都敏俊頭」。近年他則傾向一些深度電視劇，展現出演員的可能性。

金秀賢的知名度，從未隨時間或當兵而減退，今次的《淚之女王》更證明了這一點，到底他有甚麼魅力呢？

金秀賢在演藝事業上，一直獲得不俗成績。(IG@soohyun_k216)

金秀賢「男友力」事件1. 患心臟病仍堅持當兵

在電視劇中，不時見到金秀賢強壯的胸肌和手臂，不過原來他自小患先天心臟病，在就讀高中時突在教室內跌倒喘氣，經檢查後發現患「室上性心動過速」，需避免激烈運動，其後亦進行兩次微創手微，使病情大幅好轉。

雖然因心臟問題，金秀賢可作公益勤務要員，來替代兵役，但他堅決服役，特別進行持續的健康管理，最後在2017年以陸軍現役士兵身份入伍。期間他更因表現優異，考獲特級戰士資格，並分別提前1個月及2個月晉升為上等兵及兵長，可見出他「秀MAN」的一面。

雖然因心臟問題，金秀賢可作公益勤務要員，來替代兵役，但他堅決服役。(IG@soohyun_k216)

金秀賢「男友力」事件2. 具備哥哥和弟弟特質的男人

在第60屆百想藝術大賞中，剛從洗手間回來的金秀賢，突然被台上主持要求撒嬌，於是他做出《淚之女王》的「招牌撒嬌」動作，讓不少人大呼「可愛」。雖然外表可愛，但金秀賢在重要時刻，都會認真做好每件事，是位同時具備哥哥和弟弟特質的男人，既可激發女生們的母愛，又感覺可靠穩重。

每逢有關演戲，都可見金秀賢的認真，助其在事業上不斷創高峰。他的父親為搖滾樂團Seven Dolphins的主唱，但在童年時父母離異，金秀賢都與媽媽相依為命，加上患病後減少戶外活動，他的個性變得內向。而為克服問題，其媽媽建議他嘗試演講或演技，自此他展開了演藝之路，曾擔任舞台劇演出，並在電視劇和電影上得到佳績。

雖然外表可愛，但金秀賢在重要時刻，都會認真做好每件事，是位同時具備哥哥和弟弟特質的男人。(IG@soohyun_k216)

金秀賢「男友力」事件3. 差點當上運動選手

除了演員，金秀賢還差點當上運動選手！他熱愛保齡球的程度，就如做戲一樣出色，曾參與2016年職業保齡球選手選拔，並通過初賽，但在複賽中獲192.3分，未能拿下200分而未能晉級。他亦曾在綜藝節目《無限挑戰》挑戰保齡球，不僅全部打倒保齡，就連主持人遮擋視線，也能打出全中(Strike)，超級厲害。

除了演員，金秀賢還差點當上運動選手！(IG@soohyun_k216)

金秀賢「男友力」事件4. 依然充滿善心

在2012年至2016年期間，金秀賢連續5年被列入韓國福布斯名人榜，並於2021年再度得到這項殊榮。有韓國媒體更報道，指他今年買下位於首爾富人區「聖水洞」的新房子，與G-Dragon（權志龍）成為鄰居，亦是他名下的第3棟房！雖然生活豐裕，但他都熱心公益，參與多場捐贈活動，愛心爆棚。