《雖然是精神病但沒關係》浪漫花朵之吻　盤點金秀賢4個經典吻戲

韓劇《雖然是精神病但沒關係》大家都看了嗎？劇中飾演精神病院看護的金秀賢，終於突破心防，與高冷魔女徐睿知接吻啦，相信大家等這一幕都等到發慌了吧？ 若有追隨金秀賢過往戲劇作品的話，凡只要播出他的吻戲橋斷，可是每親必登上熱搜，這回熊編就來替大家整理「金秀賢經典吻戲盤點」，究竟哪一吻最讓你心癢難耐？趕緊往下看下去吧！

《星夢高飛DREAM HIGH》#公車之吻

金秀賢於韓劇《星夢高飛 Dream High》中飾演宋森動一角後人氣急升，不僅在演技大賞中獲得最佳新人、人氣、最佳情侶三大獎項，還成為炙手可熱的新人！而此部韓劇中最受熱議的吻戲橋段就是金秀賢與秀智的「公車之吻」，雖然當時演技略顯青澀，但因為這個純純離別親吻，讓兩人知名度飆升，還被封為螢幕情侶呢！

《盜賊門》#路過之吻

金秀賢電影處女作就是《盜賊門》，不僅初次登上大螢幕就連續兩年位居韓國影史票房男子新人演技賞，大銀幕初吻也獻給大咖女星全智賢，而這一幕吻戲可是讓人看了心癢癢，全智賢遭金秀賢強吻後，還驕傲神氣地說：「一般女生遇到這種情況都會手足無措，但我因為太常遇到這種情況，所以根本不會感到慌張。」最後還轉頭提醒他接吻時嘴巴放鬆點，挑逗意味十足的模樣，在當時可是引起一陣討論！

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《來自星星的你》#沙發之吻

韓劇《來自星星的你》相信大家絕對追過，當年該劇不僅拿到超高收視率以外，金秀賢更憑此部韓劇獲得多項演技大獎，還以前所未有的外星人形象風靡亞洲！而劇中吻戲其實相當多，最受到大家關注就是金秀賢與全智賢的沙發之吻，兩人打鬧過後，金秀賢一個動作將全智賢壓倒接著送上深吻，螢幕前的你，是不是看得臉紅心跳了呢？

《雖然是精神病但沒關係》＃花朵之吻

看完金秀賢過去經典吻戲後，在最新韓劇《雖然是精神病但沒關係》中與徐睿知的花朵之吻更是讓影迷看得意猶未盡，這親親一吻，可是讓兩人關係似乎更明確，女魔頭的高冷面貌，也漸漸被溫暖起來啦！

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