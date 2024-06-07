婚展2024｜準備結婚可以很簡單！6月夏日婚展 多重禮遇優惠獎賞

婚展2024｜籌備結婚要準備的事項多多，由擇日、選擇婚紗、婚嫁鑽飾到場地安排，每一個小項目環環相扣。想要有完美婚禮，事前準備就要做足做滿，要集結好齊全的婚禮資訊，優惠豐富的婚展相信能夠助你一臂。婚展能夠一次過收獲多樣化的結婚資訊以及限時優惠，由訂婚、婚紗照到婚禮細節等都有。



不論對於打算結婚或是正籌備婚禮的新人，貨比三家、逛婚紗展都是不可或缺的行為，適逢近日有第114屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展，各位準新人必不錯過！

第114屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2024（FB＠iWedding Club新婚會 ）

第114屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2024



日期：2024年6月7至9日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展3號館

入場費：HK$20 /1位



6月婚展2024｜重點1. 9大展區集結婚禮資訊

婚禮當中最重要是什麼？婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗禮服、珠寶首飾或是婚禮佈置？無論你想打造那一款婚禮，愈多選擇才能一較高下，而今次的婚展場內有9 大展區，逾百個攤位，相信能夠應付你的需求。

除了一般婚嫁服務，仍在籌備初期的新人都可以在婚前準備展區中尋寶，當中會有美容護膚、醫學美容、纖體修身、中醫養生及保健、美髮美甲、個人形象及色彩分析以及婚前體檢服務。

6月婚展2024｜重點2. 入場、消費盡享豐富獎品

婚展出名優惠多多，入場即送「夏日戀人」福袋，禮品包括家樂牌純鮮清雞湯、多芬洗髮乳、凡士林透亮修護潤膚露及Barrier Repair 護膚品，不能錯過的是集多個婚禮商戶限定折扣優惠的「嫁囍萬利券」，可謂優惠當錢使！

另外，憑即日消費更優惠連連！入場於指定商戶消費滿HK$1,000或以上，即可參加愛美麗消費大抽獎，嬴取美容禮品優惠。若於會場2間不同的結婚服務商戶，以指定電子貨幣合共消費滿HK$3,800或以上，即可參加雙重消費大抽獎，豐富獎品包括價值HK$15,000 旅遊禮券、最新Apple iPad Air 13” 1TB & Apple Pencil Pro、iPhone 15 Pro Max 1TB、DOXA手錶等！

6月婚展2024｜重點3. 多項會員免費服務

想盡情享受活動，當然不能只專心逛買與比價，更要放鬆一下！場內已準備好一連串免費工作坊與體驗服務：「吉日‧運程 任君選」玄學大師金溢好免費擇取吉日或指點運程、「彩繪回憶」 和諧粉彩蛋糕牌工作坊、「純美之約」 髮型設計工作坊等等。大家只需購票並登記成為新會員，即有機會免費參與其中2個免費體驗！

6月婚展2024｜重點3. 多項會員免費服務（FB＠iWedding Club新婚會 ）

6月婚展2024｜重點4. 驚喜舞台節目

偏好資訊性的新人，大會舞台亦有專家分享技巧與教學，由身體調理、婚前美容、 婚禮舞蹈都有。而且更有一眾歌手艾妮Elly、Kenny關智斌、方皓玟等作表演嘉賓！