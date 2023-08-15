比綠茶婊更陰魂不散！男友前度的10大討厭行為　tag男友刷存在感

如果你並非現在交往對象的「初戀情人」，那麼你的生命中一定或多或少會有幾個「男友的前女友」。



對現任女友而言，「前女友」這種生物就是一個惹人厭的存在！雖然說，並不是每個前女友都是討厭鬼，但那種不懂避嫌的前女友卻也比比皆是。

接下來的10個前女友無腦行徑，真心讓人白眼翻地球三圈半！現在就跟著妞編輯一起來check一下，妞妞們的生命中有沒有遇過這些「必娶前女友」吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男友的前女友討人厭行為

1. 傳生日祝福給男友

傳生日祝福？！你大可以在公開的臉書塗鴉牆上留言、或是在IG的照片下方簡單祝賀，但不必要特地私訊我男友好嗎？謝謝、慢走不送、不聯絡！

2. 社群平台「過度」按讚與留言互動

哈嘍～前女友！你留言或按讚我們其實都OK，身為「現任女友」的我們，真的沒有肚量那麼小。但是，拜託你話講完了，就不要硬找話；事情傳達到了，就不要硬接話好嗎？而且每則動態都按讚，你以為你是小學老師在改功課？什麼都要寫個「閱」？（哈哈哈哈妞編輯很火大）

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3. 自以為比我還了解男友

一直從共同朋友聽到前女友放話「他跟我再一起的時候比較快樂」、「我都知道他想要什麼」。真的是想請問你難道不曉得，就是因為不了解他，所以今天才會變成「前女友」嗎？（白眼）少在那邊自以為比我還懂他！

4. 不小心按到我讚又立刻收回

這點真的是很傻眼！（再白眼）哈嘍～前女友！你要偷看我照片、個人檔案都沒關係。但是，要看就要不露痕跡，這件事你怎麼還沒學會呢？再次提醒，IG點兩下不會放大（幫你highlight夠貼心吧），而是會按、到、讚、好、嗎？

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5. 偷看限時動態還被我發現

看我的照片、發文還不夠？限時動態這種看得到「誰看過」的紀錄，你就別點進來了吧～到底有多好奇我跟他的生活啦

6. 學自己拍一樣的照片、發類似的文

偷看我的照片還不小心被發現，這些通通都沒關係。但是，你可不可以不要我發文說「好愛我家汪汪（附上汪星人萌照）」、你就說「好愛我家咪咪（附上喵星人萌照）」，這樣做是想要表達什麼呢？（真心疑惑）發文時間點跟內容，都相似得太莫名其妙了吧？？？（滿頭黑人問號）

7. 無病呻吟的發文，一副要男友關心的樣子

哈嘍～前女友！你心情不好我能理解，因為我也會心情不好發文討拍拍。但是，可不可以請你不要發一些「懷念過往」所以空虛寂寞覺得冷，這種明顯要我男友去拍拍的貼文呢？（＾＿＾）

8. 頻繁約男友吃飯還裝大方邀我一起去

妞編輯知道有人一定會反駁說「不邀你，你又要不爽；現在邀你一起，你又不喜歡，一定會覺得很難搞吧。但是！一年到底要約幾次？？？每兩月就要約吃飯，會不會太過份，好想大喊：「不、要、邀、我、男、友！」啦！

9. 私訊問男友一些google就有的問題

這點真心讓人無言到爆......哈嘍～前女友！現在網路很發達、資訊大爆炸，如果你有任何疑難雜症，拜託請先尋求google大神協助。還是，其實你真的不會用電腦？那你到底是怎麼私訊我男友的呢？（歪頭疑惑）

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10. 很愛tag我男友

發文就發文、回文就回文。但是，哈嘍～前女友！拜託你不要熱衷於tag我男友，這麼常cue他，也不會改變你已經是「前、女、友」的事實！！！（翻桌）

廢話這麼多，其實前女友就是做任何事都會惹到現任女友啦～尤其是不懂避嫌的白目款前任，真的會讓現任不斷爆炸再爆炸、然後炸毀後再炸壞一次。身為前女友的原則就是，不、要、靠、近、我、男、友！懂？（以上）。看到這些白目到不行的前女友軍團後，讓妞編輯暗自期許，當自己變成「前女友」時，千萬別做出以上行為。

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