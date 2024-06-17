婚紗攝影2024｜盤點九龍區pre wedding地點！拍出小清新/自然婚照

【香港婚紗攝影推薦/婚紗攝影2024】生於斯長於斯，不少準新人準備婚紗攝影（Pre-wedding）時，亦會想記低香港的回憶，不論是童年回憶地、二人相識地或是單純記低香港元素，都可以令婚照變得更加獨一無二。如果你還在考慮攝影地點的話，以下的推薦景點或能助你一臂，特別合適作為小清新、自然風格之用！



九龍區影相好去處 輕鬆拍出小清新／自然風格

香港婚紗攝影推薦：1. 牛棚藝術村

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



既然在本地拍攝婚照，不妨影低本地元素，將成長之地與重要日子都一同好好記低！位於土瓜灣的牛棚藝術村，原身為屠宰場，後來被保育改建成二級歷史建築，牛棚裏裏外外都充滿特色：磚屋外、鋪瓦屋頂、通花鐵欄等等，展示出復古工業感覺，想在這裹拍照的話亦緊記要先申請。

香港婚紗攝影推薦：2. 觀塘海濱花園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果婚宴場地亦選在九龍區的話，當日只有1小時的空檔，想與伴娘伴郎、姐妹兄弟們拍下合照，又想與酒店有不一樣的感覺的話。觀塘海濱花園會是一個時間不多的好選擇，園內有微海景、草地及些許工業風建築，已足夠拍出一些動人的瞬間。

香港婚紗攝影推薦：3. 三家村石礦場

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好廢墟、原生感的照片，身處油塘鯉魚門中的石礦場相信能夠給你驚喜。只需坐港鐵至油塘站，步行約15分鐘到達鯉魚門街市，然後沿海傍道再走，即可到達石礦場、燈塔與海邊，傍晚時分撞上日落更為醉人；年尾時更可以碰上芒草，成一個都市秘景。

香港婚紗攝影推薦：4. 志明橋

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍出青春感覺，又對校院拍攝不抱興趣的話，在一些日常景點：在街徑、球場、天橋中上映「轉角遇上你」的感覺，亦十分有故事感。牛頭角這條粉色行人天橋，因《志明與春嬌》電影中出現而聞名，因而成為拍照打卡熱點，碰上日光明媚，照片輕鬆拍出日系感。

香港婚紗攝影推薦：4. 志明橋 (IG@ey._.photomemory)

香港婚紗攝影推薦：5.西九文化區

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



想拍出多變的都市感覺，聚集海景、綠野空間與藝文空間的西九文化區再也合適不過，一地拍出文藝青年感、郊野綠茵與海天一色。如果有毛小孩的話，在這裡更可以讓牠好好參與玩樂一翻！

香港婚紗攝影推薦：6. 1881

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果偏好英式建築，古建築的復古感，市區中首選必是前身為水警總部，1994年成為香港法定古蹟後，後來重新規劃成酒店、商場、餐廳集於一身的1881 Heritage。雖有超美古建築，太過現代的服飾或會變成普通遊客打卡，穿上輕婚紗或禮服會更合襯。

香港婚紗攝影推薦：6. 1881（IG＠1881_heritage）

香港婚紗攝影推薦：7. 彩虹邨

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到香港特色景點之一，必定有七彩繽紛的彩虹邨份上。彩虹邨是香港最早期興建的公共屋邨之一，充滿歲月痕跡，處處可以體會到舊香港時代感。想拍低歷史與文化記念，就要把握機會，因香港房委會擬於 2025、26年重建彩虹邨，預計將會分期清拆。