寵物婚紗攝影事前準備！讓Pre-wedding婚照更深刻 附婚照甫士參考

【婚攝地點/寵物婚照/寵物婚紗攝影】不少港人都有飼養寵物，亦會視毛孩為家中不可缺少的一份子。而拍攝婚照是一生人一次的大事，當然也想毛孩一同入鏡！除了要注意婚攝公司是否可以拍攝小動物外，在拍攝上亦抱著不少顧慮。到底帶「囝囝囡囡」能順利拍攝嗎？有什麼需要特別注意呢？s.a.wedding和大家分享寵物婚照拍攝大全，讓各位有意帶毛孩一齊拍攝的新人做好準備！



寵物婚紗攝影準備工作｜1. 寵物日用品

拍攝前一天，新人除要準備自己的行裝，亦應為家中毛孩執拾好拍攝行李！由於拍攝時間可長達六小時，所以必備水、糧食及上廁所的用品。

寵物婚紗攝影準備工作｜2. 寵物心愛的玩具、服裝

為讓毛孩放鬆心情，主人也可準備寵物最愛的零食和玩具，誘導「囝囝囡囡」望鏡頭，展示出最活潑一面。

難得一同拍攝，主人可以幫毛孩扮靚靚，穿上帥氣的正裝或是小婚紗，來個家庭裝也是不錯的選擇！

寵物婚紗攝影準備工作｜2. 寵物心愛的玩具、服裝 (s.a.wedding)

寵物婚紗攝影準備工作｜3. 讓寵物與攝影師和工作人員認識

小動物（尤其是貓隻）在陌生地方面對陌生人，少不免會驚慌膽怯，顯得緊張。如果情況許可，拍攝前最好讓寵物與攝影師和工作人員互相認識，待寵物探索並習慣環境和氣味，正式拍攝時自然會更順利。

寵物婚紗攝影準備工作｜4. 練習婚照甫士

不知道怎樣跟毛孩一起拍攝？別擔心，讓我們推介幾個常用拍攝甫士給大家做參考！

寵物婚照甫士1：全家福



第一次與寵物一同拍攝，就以全家福開始吧！讓毛孩乖乖待在主人身邊，拍一張「企定定、坐定定」的全家福。新人可以下肯定的命令，或是輕輕按著毛孩，讓毛孩不要周圍走動，簡單的全家福絕對是一輯婚照拍攝的好開始。

寵物婚照甫士1：全家福 (s.a.wedding)

寵物婚照甫士2：親密動作



熱身過後，就來些親密一點的甫士了！像平時一樣抱起「囝囝囡囡」，面貼面，又或是錫錫，把日常與毛孩親熱的畫面表現出來吧！氣氛可愛又溫馨！

寵物婚照甫士2：親密動作 (s.a.wedding)

寵物婚照甫士3：動態玩味



拍完親密照後，可以挑戰更具玩味性的動態照片。直接放膽與毛孩邊玩邊影，交給攝影師為你們捕捉趣味時刻，利用連拍拼圖表現出動感，看到都忍不住大呼可愛！

除了Studio拍攝外，跟寵物一同出走到街上也很有趣，不論是街道還是草地，相信毛孩們也能玩得很盡興。

寵物婚照甫士3：動態玩味 (s.a.wedding)

不過與毛孩一同拍攝婚照最重要的是，不要強逼牠們拍照。反而給予毛孩舒適的空間，讓牠們在最佳狀態，懷著好心情，與您們一起經歷最有趣的Pre-wedding環節，留下最深刻的一家回憶，這才是最重要的。

(圖片及資料獲s.a.wedding授權轉載。)