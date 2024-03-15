韓國濟州島Pre-wedding婚攝必去景點推介！附詳細地址、花期月份

【韓國婚攝2024/濟州島Pre-wedding】被爛漫花海包圍、在碧綠草地上奔跑、感受緩緩海風吹過......想起都令人感到幸福滿溢！如果你都想拍攝一輯由大自然賜予的浪漫婚紗照，絕對可以考慮距離香港只有三小時機程的濟州島！s.a. wedding為各位分享濟州島的必拍婚紗照地點，準新人必睇！



韓國婚攝必睇 >>>《上集》韓國濟州島Pre-wedding婚攝熱門推介地點TOP 7！附花期、地址<<<

濟州島婚攝景點推介：粉紅黛子草（CAFE GLENCOE）

秋冬季節，走進又名「粉紅芒草」的粉紅黛子草花海中。於花園咖啡館 CAFE GLENCOE 點上一杯咖啡，感受花穗隨風飄揚。與另一半融化在粉紅色的夢幻花海中，感受空氣瀰漫的浪漫氣息。

濟州島婚攝景點推介：粉紅黛子草（CAFE GLENCOE）(s.a. wedding)

粉紅黛子草花期：9 月中至 11 月中

地址：濟州市舊左邑松堂里2635-8

其他粉紅黛子草拍攝地點：MANOR BLANC、山茶花之丘、翰林公園、休愛里自然生活公園、去北村的話、風之山坡、香草樂園、Kitchen oz



濟州島婚攝景點推介：油菜花（山房山）

濟州島婚攝景點推介：油菜花（山房山）(s.a. wedding)

山房山位於濟州西邊，山景壯闊亮麗、視野廣闊，背靠山巒的大氣磅礴，山下則種遍油菜花田。

隨冬風離去，漫山遍野染上澄亮燦黃的色澤。濃郁花香令人陶醉，戀人流連於美景中，當中金黃的花瓣閃閃發亮，層層疊疊的油菜花就如一幅躺在地上的油畫般。

油菜花花期：3 – 5 月

地址：西歸浦市安德面山房路218-10

油菜花拍攝地點：松嶽山、禮來生態公園、臂部溪谷、缸波頭里抗蒙遺蹟址、道頭峰、三娃穴、咸德犀牛峰海邊、鹿山路油菜花公路、小馬體驗園、加時里、SONO X HOTEL、濟州民俗村、JJANGKUNE油菜花田、廣峙其海邊、城山日出峰、別防鎮



濟州島婚攝景點推介：芒草（山君不離）

濟州島婚攝景點推介：芒草（山君不離）(s.a. wedding)

銀白芒草花滿山遍野、一望無際，如秋意般淡柔，是新人們的秋冬之選。而濟州島有個地方叫山君不離，指「山色美麗的讓人捨不得離去」。這座山會在每年秋季開滿紫芒花，瀰漫一整片低調又浪漫的氛圍。

芒草隨風吹起，自由自在，配合白色婚紗禮服，呈現出一種自在淡然的感覺，與美麗的天色及大自然融為一體。

芒草花期：9 月尾至 12 月中

地址：濟州市朝天邑榧子林路768

其他芒草拍攝地點：MANORBLANC、山茶花之丘



濟州島婚攝景點推介：山茶花（山茶花之丘）

濟州島婚攝景點推介：山茶花（山茶花之丘）(s.a. wedding)

山茶花代表著愛情與夢想，當冬日微風吹過，山茶花隨風舞動，莓紅山茶與墨緣樹木相咉互襯，訴説著新人堅貞不渝的愛情。

到山茶花之丘，一睹逾500種，總量6000株以上的茶花。無論是高雅婉約的白茶，清麗霞色的粉茶，抑或莓色滿枝的紅茶，都在園中可見，拍出冬日浪漫婚照。

山茶花花期：11 月中 – 3 月頭

地址：西歸浦市安德面並岳路166

其他山茶花拍攝地點：MANORBLANC、翰林公園、重瓣山茶花、休愛里自然生活公園、CAMELLA ARBORETUM、香草樂園、CAFE GLENCOE



濟州島婚攝景點推介：薰衣草 （風之山坡）

濟州島婚攝景點推介：薰衣草 （風之山坡）(s.a. wedding)

身在遠處已能感受到淡淡幽香，正在綻放的紫藍色薰衣花海，夢幻而神祕。隨著陽光散落，帶來的柔和溫暖色調，與紫色的花海相得益彰，讓人輕易地陶醉其中。

風之山坡除了有蕎麥花，也有種植繡球花及薰衣草，隨風搖曳的紫色花朵，散發出清新宜人的芬芳香氣，柔美又浪漫。

薰衣草花期：6 月

地址：歸浦市表善面城邑裏3229-4



濟州島婚攝景點推介：百藥岳

濟州島婚攝景點推介：百藥岳(s.a. wedding)

地址：濟州特別自治道西歸浦市表善面城邑里山1



濟州島婚攝景點推介：金寧海水浴場

濟州島婚攝景點推介：金寧海水浴場 (s.a. wedding)

「金寧海水浴場」位於金寧村，又被稱為金寧 Seongsegi 海灘，整片海水浴場以清澈藍色大海，加上幼白沙灘著名，在海邊漫步，伴隨著陣陣海浪聲，及風力發電機，可以讓新人與閃爍的大海拍照，拍出濟州島的自然之美。

地址：濟州特別自治道濟州市舊左邑舊左海岸路237



濟州島婚攝景點推介：水自然休養林

濟州島婚攝景點推介：水自然休養林 (s.a. wedding)

就如走進「暮光之城」電影的禁林，水自然休養林佈滿杉木，一走進去就能感受大自然的寧靜一刻。在山頂上，更可有機會看到城山日出峰。

地址：濟州特別自治道濟州市明林路584



(圖片及資料獲s.a. wedding授權轉載。)