5大星座感情中希望對方多主動　要求專一深情　追他別玩欲擒故縱

這些星座，不享受玩心跳，只要始終如一的偏愛。



愛情中，這5大星座需要的不是心跳而是心安，快來看這些在感情中的被動王！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

感情中需要對方主動的5大星座（Instagram@rikokatsu_tbs；01製圖）

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1. 金牛座

暗戀至死，對金牛來説不是甚麼難事，主打一個嘴硬，被看穿也打死不認，除非心上人直接給他表白了。

金牛認為對方是超級美好的存在，越是高看越感自卑，他本身臉皮也薄，深怕會錯意鬧笑話。愛上金牛要給出明確信號，否則他內心戲一堆，外在卻穩如老狗絲毫不顯。

2. 天秤座

本身天秤面對親密關係就很糾結，屬於只有自己愛也不行怕受傷，光被愛也不行怕辜負，一定要剛剛好——我想靠近的人也想貼近我。

如果有人在他的世界裏兜圈子後又突然遠去，他是會有不習慣和難過，但很快會調整心態，不執念任何人。

3. 摩羯座｜山羊座

熱臉貼冷屁股，這事對摩羯的自尊心來講絕不允許發生。儘管本人就是冷戰專家，但從不會因此覺得別人的沉默可能是在忙或者有情緒了，第一時間就是懷疑對方變心了，對他沒興趣了。

而他恐懼尷尬、被拒的心態多半不會去確認猜想，也不會表達任何不滿，寧願在心裏憋屈着算了，還會主動疏遠，等人家發現他不見就是一臉懵：人呢？

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4. 雙魚座

口口聲聲説自己是顏狗，可真正踏入愛河的雙魚，牽手的往往不是最好看的，而是那個最熱烈地表達着愛他、需要他的人。

因為自我被確認而萌生愛意，可一旦得不到對方及時回應，他就各種胡思亂想。一邊拼命喚回注意，一邊已經開始在另一人身上找安慰，來抵禦受傷和被拋棄感了。不想要魚魚有任何心靈飄出走，就要牢牢抓住他。

5. 處女座

無一例外，土象星座都得上榜。想和處女座不在一起，就要經得住長長的考驗期。尤其在曖昧初期，他會有很多有意無意的試探，看對方怎樣回應來進行加減分。

哪怕已經在戀愛中，這種考驗也沒有結束，對方得始終呆在那個位置，穩定持續地示好，才能給足他安全感。因為非常討厭被拿捏心情，忽遠忽近會讓他感到不靠譜和心累。

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