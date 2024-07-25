6個親密伴侶的日常習慣　平常睡前會聊天嗎？全都做到請馬上結婚

一對戀人的感情分數，不會是「特地」做了什麼而加分，而是每天的日常中，能不能養成兩人相愛的默契，進而成為彼此的靈魂伴侶！



從一早眼睛睜開到晚上闔眼睡著前，六件相愛的伴侶都會做的事情，如果全部早已成為你們的日常，那差不多可以考慮進入下個人生階段囉～

6個真正相愛伴侶的日常行為習慣，快來看你與伴侶的關係足夠親密嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6個親密愛侶的日常習慣（《鄰居同居》劇照；01製圖）

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1. 早上起床互道早安

一段關係從普通朋友晉升到曖昧，往往就從一句簡單的「早安」開始，畢竟一覺醒來能被第一個想起，那在彼此心中的分量，想必不言而喻。而愛了很長一段時間以後還會每天互道早安，也就證明了兩人感情如初。

2. 互相拍三餐給對方

吃飯是情侶間最甜蜜且親密的互動之一，但如果沒有住在一起、不能三餐一起吃的伴侶，也會透過拍自己正在吃的食物給對方，分享自己吃到的食物，想盡辦法營造出一起吃飯的浪漫。

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3. 陪對方做有興趣的事情

如果你和伴侶有相同興趣，每天至少撥空一起做那件興趣，絕對是可以為感情加溫！但如果兩人興趣不盡相同也不要緊，花一點時間陪伴對方做也很好，像是另一半喜歡打電動就陪他一起玩或者看他打電動，或是伴侶喜歡追劇，坐下來一起看一段時間也可以，讓對方感受到自己的興趣被伴侶重視也是很棒的事情。

4. 一起運動

情侶無論是一起上健身房、出外走走，或者在家做靜態的瑜伽、重訓，能有個伴一起運動，不僅更有動力也有個陪伴，心裡會更加滿足。如果是分隔兩地，也能找個飯後時間各自散步邊聊天，或者放着手機視訊，也都會讓彼此的心更加靠近。

5. 睡前聊天

根據心理學家分析，長久相愛的伴侶睡前一定都會分享一整天的心情，可以是分享心事、遇到的事情等等，能建立更多的安全感與信任感，而且切記要是一心一意的聊天，不是邊滑手機、打電動這種不專心的聊天哦！

6. 同時間一起睡覺

同居的伴侶最好同時間睡覺，這樣作息、睡眠節奏也會比較相符，相反的，如果是分開睡覺，則可能容易被另外一個人的行為影響，不只睡不好也干擾心情。心理學家也發現，關係親密的伴侶都會一起刷牙後上床睡覺，遠距離的情侶也可以在說完電話後一起睡，可以更增加親密感與安全感。

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