戀愛心測｜為甚麼對方逐漸變得冷漠？測出感情變淡的關鍵原因

一段感情如果從之前的深愛到最後的冷漠，那肯定是因為中間兩個人出現了問題。



這種問題如果能夠及時的解決掉，彼此還是有可能回復到原來的關係的。若是讓這種情況持續下去，結果感情就會逐漸被消耗。那麼對方為何再也愛不下去了呢？快來測一測吧！

你和他為甚麼會開始感覺走不下去？趕緊來測一測吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測出對方愛不下去的關鍵原因（《與妳的第100次愛戀》劇照；01製圖）

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1. 工作的時候，你會每天都在盼著週末到來嗎？

會的→2

不會→3



2. 如果打電話給某人打不通，你會特別的煩躁嗎？

會的→4

不會→3



3. 發現對方欺騙了自己，你會選擇原諒嗎？

會的→4

不太會→5



4. 你是否年紀輕輕的，就整天盼著趕緊退休呢？

是的→6

不是→5



5. 你跟另一半冷戰的時間會超過一天嗎？

會的→A

不會→6



6. 跟人吵架時，你會不爭氣的自己先哭了嗎？

會的→D

不會→7



7. 你對未來有比較清晰的規劃嗎？

有的→B

沒有→C



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結果分析

A. 對方愛不下去是因為你太喜歡沒事找事

你是一個只顧着自己，不在乎對方感受的人，所以兩個人的相處中，你真的太喜歡沒事找事了。總是一言不合就發火生氣，然後需要對方一整天都哄著你，這樣你才會好受點。如果只是一次兩次，那麼對方自然是沒有問題。但你常常無理取鬧，對方就會受不了你，最後選擇分手。

B. 對方愛不下去是因為你無趣

每次對方遇到有趣好玩的事情想要跟你分享，換來的都是你的冷漠回應。對方覺得超有意思的事情，在你看來卻很無聊沒有意思的事情。所以久而久之，對方就不再想要跟你分享任何事情了，他會去找其他人傾訴分享，慢慢的跟你也就沒有太多的感情了，於是彼此的愛情也會消失殆盡。

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C. 對方愛不下去是因為你邋遢

戀愛之前，你是比較精緻的一個人，每一次出門都會很用心的收拾打扮自己。但是在有了對象之後，你就會變得很邋遢，每次都是不修邊幅，把自己弄得醜醜的。雖然對方嘴上沒說甚麼，但是肯定是希望你能夠好看一些，這樣他帶出去也會更有面子。只可惜你領會不到，於是對方就愛不下去了。

D. 對方愛不下去是因為你負能量

你是極其悲觀的一個人，生活中不管遇到甚麼事情，你都會習慣性的想到最糟糕的那一方面。於是你整個人就會情緒很不穩定，會不斷的跟身邊人抱怨吐槽，希望能夠得到對方的安慰。只是對方安慰後，你依舊如此，這會讓對方覺得跟你在一起很疲憊，於是就不想再靠近你了。

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