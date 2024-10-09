交友App找真愛？5點教你識別騙砲渣男　一眼分便認真拍拖還是約砲

在現代社交和約會文化中，許多人都會面臨這樣的困惑：對方是否真心想建立一段長久關係，還是僅僅對短暫的肉體關係感興趣？



使出「火眼金睛」識別那些只想約砲、不想認真交往的男人，對於保護自己並建立健康的兩性關係至關重要。若你渴望尋求一段穩定交往關係，而非稍縱即逝的肉體歡愉，那麼小編整理了以下5個顯而易見的「紅旗信號」，將幫助你識別並應對這類男人，一起來看看！

不是真心就快逃！一看即懂的5個渣男只想約砲不想穩定拍拖的信號（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5點快速識別不想認真拍拖渣男（Instagram@tvn_drama；01製圖·）

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1. 進展過於快速

現代社會交友便利，無論是百花齊放的社群網絡，或是多種多樣的交友軟體，只要動動手指頭，就能輕易與陌生人相識。但若才認識不久就急於見面，或是在聊天過程中不斷將話題帶往「性愛相關」的私密情事，甚至是過度親暱的身體接觸，這些信號都可能表明他對肉體關係的興趣遠超過對你的了解和關心，請務必留心。

2. 態度忽冷忽熱

情感上的忽冷忽熱，讓你感到困惑和不安，這通常是因為對方並不想投入太多感情，亦不想花費時間經營這段關係。畢竟他只是因為肚子餓想吃一餐「速食」，又何必花費大把時間、精力與你談天說地？

加上，會約砲的男人通常不會只約一個，他還有「好多條魚」要管理，怎會有時間專注在你一條「小魚」身上？因此，你所感受到的忽冷忽熱是來自於對方的不上心，如次一來他便能與你保持距離，以便「吃膩了」隨時抽身。

3. 缺乏深度對話

承上所述，一個男人「只想性、不想愛」的表現很明顯，若他只關心一些初淺的表面話題，避免探討彼此的價值觀、人生觀，以及對未來的展望與內心的感受等，這表明他可能並不想「深入了解你」，或只想「深入了解你」（中文真奧妙是吧？）。總之，缺乏心靈溝通與正常社交過程中該有的對話，取而代之的是過多及過早的甜言蜜語，那你就得留意，對方可能只是想快點把你哄騙上床，並不想好好與你經營一段戀愛關係。

4. 邀約時間臨時

若一個男人經常在深夜或是一些奇怪的時段「臨時」邀約，那他們大多心懷不軌，這些時間點通常是為了約砲，而非建立穩定健康的關係。畢竟，一個真正對你感興趣的對象，肯定會注重與你的每場約會，在發出約會邀請前也會深思熟慮，深怕有哪裡稍微做得不好就會讓你印象扣分。因此，當對方總是很臨時地問你要不要出來見面，而且約會時間「很隨意」、約會地點「很私密」，那你可就要有所警惕，這人或許只是個想約砲的玩咖。

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5. 從不介紹親友

男人真的很好懂，他們對自己真正喜歡的女人會格外小心翼翼、呵護備至，也會希望對方能融入自己的生活圈，無論是身邊親近的家人或朋友，男人都會找機會介紹自己深愛的女人與對方認識。

因此，倘若他從來不曾主動介紹親友與你認識，甚至在路上巧遇認識的人時會趕緊避開、放掉正牽著你的手，並緊張地撇清與你的關係，那這人有很大機會根本不想與你認真，你只不過是他的「地下床伴」，正宮很可能另有其人。

結論

在兩性關係中，識別和應對那些只想約砲、不想認真交往的男人，需要保持警惕和理性，並暫時將浪漫的「戀愛腦」關閉。通過識別顯而易見的種種「紅旗信號」、堅持自己底線、信任自我直覺，你將能夠更好地保護自己。最重要的是，要相信自己的價值，勇敢追求真正值得的愛情。寧缺勿濫，「爛男人」真的不要也罷！

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