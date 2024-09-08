過往情史別多講？4件事男人假裝沒關係　實際全因是妳才包容忍耐

很多時候，男人包容女生，幾乎算得上是天經地義的事情，除了是體貼的表現以外，更是擄獲女孩心靈裡的小任性，最必備的要件。於是男人在女生面前，說「沒關係」的頻率，一定要遠遠多過於計較的次數，免得被說小家子氣，免得被說一點都不大氣。



可是，男人所說的沒關係，真的是發自內心的無所謂嗎？以下這四件事情，男人往往不是真的毫不在意，而是因為妳，他必須假裝沒關係。

揭露男人只是在4大裝作無所謂的事，原來他們一直在意，不只是表面上的「沒關係」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這4件事男人實際很在意（Instagram@tvn_drama；01製圖）

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1. 妳的外表體態

這點很有爭議，因為對於女生這方面的質問，十個男人九個一定會說沒關係，除了嘴賤的以外。但該怎麼說呢？男人絕對是視覺的動物，對於美的喜好一定有自己的標準在，可是真要達到那個標準，對女生實在也是太過苛刻。所以在男人說沒關係的當下，他所在意的未必真的是外表，而是妳的心情。

也因此，每個男人被問到這樣的問題，沒關係絕對是最安全的應答，無論是妳化妝前後的反差，體態的變化，既然有不少的落差，男人也不會完全沒發現。但他明白在意也沒有用，妳還是妳，只要不要過於誇張，還愛妳，這些就能沒關係。

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2. 妳得寸進尺的小缺點

剛在一起的時候，對方的小缺點都是無害的。但是久而久之，彼此越來越願意坦誠相見，妳也不再避諱缺點暴露而開始得寸進尺，而男人礙於過去總是包容這些缺點，如今萬一挑出毛病，絕對會被妳質疑是不是不愛了。

其實起初是真的還算沒關係，但就因為妳非但不改，還變本加厲，被鑽久的木頭也是會起火的，若妳明知自己缺點卻一意孤行，那些沒關係，總有一天絕對有關係。

3. 妳和異性的互動

男人如果愛妳，其實各個都是醋桶子，妳跟哪個異性過於要好，沒有男人是無所謂的。可是，萬一跟妳要好的異性，早就出現在他以前，或是一大群朋友的友情，那他會為了維持自己的氣度，假性沒關係，實質上，他已經把妳異性朋友的名字，臭罵過幾千回了。

4. 妳的情史過去

情人的過去，不分男女，都是必須讓他過去的事情，說是這麼說，要真的完全不介意，根本是個大難題。更不用說，萬一妳的情史，是多麼轟轟烈烈，或是說不完的故事情節，然後又曾不只一次被他知曉，男人的比較心態，妳說要他不去在意，不如後悔當初別跟他講太多。男人說沒關係，只是假裝豁達的面具。

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