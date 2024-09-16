你的戀愛路會是風平浪靜還是驚濤駭浪？測你的愛情會遇到多少考驗

日常生活中不要總是去羨慕別人的戀愛，因為再怎麼甜蜜恩愛的兩個人也是會有分歧矛盾的時候。感情就是如此，要克服一個又一個的困難，才能夠知道對方是否真的適合自己。



那麼你的愛情會有多少跌跌撞撞呢？快來測一測吧！

你的愛情是甜蜜還是充滿挑戰？一測便知你的戀愛會有多少波折！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你愛情路上會遇到多少考驗（Instagram@tvn_drama；01製圖）

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1. 心情不好時，你會找朋友傾訴發泄嗎？

會的→2

不會→3



2. 你遇到喜歡的人，會變得很主動嗎？

會的→4

不會→3



3. 生活中，你經常會被家裏人催婚嗎？

會的→4

沒有→5



4. 如果跟另一半吵架了，你會主動去道歉嗎？

會的→6

不會→5



5. 你覺得自己算是比較有規劃的那種人嗎？

是的→A

不是→6



6. 你跟父母的關係怎麼樣呢，很親密還是很生疏呢？

生疏→D

親密→7



7. 若是被另一半誤會了，你會着急去解釋嗎？

會的→B

不會→C



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答案解析：

A. 你的愛情很少會有跌跌撞撞

你的情商很高，生活中絕大多數人在跟你相處時，都會覺得很輕鬆愉悦的。因為你的同理心很強，你不管是說話還是做事，都很懂得考慮另一半的感受，因此會很有分寸。正是如此，你的愛情還是比較温馨甜蜜的，兩個人剛出現分歧矛盾時，你就會立馬去處理解決，所以基本不太會影響到你們的關係。

B. 你的愛情會有一些跌跌撞撞

你的愛情整體還是比較幸福快樂的，只是偶爾會有一些跌跌撞撞。這是因為你是比較隱忍的那種人，生活中遇到小事你並不會直接跟對方溝通，而是會藏在心裏自己消化。只是若好幾件事同時撞在一起，你就很容易會情緒抓狂，因此跟對方會有一些爭吵。但是當你情緒恢復穩定後，兩個人又會和好如初了。

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C. 你的愛情會有比較多跌跌撞撞

你的愛情並不會很順利，這是因為你是比較粗線條的那種人。你做事全憑自己的直覺，根本不會顧慮太多。正因為如此，你總是會在無形之中去傷害到對方的心。而你自己也會覺得很莫名其妙，為何對方會對你如此大的敵意。當然了，若是你能夠發現自己的問題並及時的去改正，愛情也會順利起來的。

D. 你的愛情會有特別多跌跌撞撞

你是容易一意孤行的那種人，聽不得身邊人對你任何的勸告。所以很多事情都是自己去撞南牆後才能夠汲取到教訓。在感情中你不是一個聰明的人，你一直都在隨心所欲的消耗自己，所以跟你相處是一件比較累的事情。你自己的愛情也不太順利，整體跌跌撞撞會特別多，要做好心理準備。

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