戀愛心測｜你能識破PUA詭計嗎？10個問題看你是否會成為渣男獵物

PUA（Pick-Up Artist）中文意思是搭訕藝術家，起初是指一群受過系統化學習. 實踐和不斷自我完善情商的男性，但後來演變成了一種騙財騙色的手段。



現在還有的人設立PUA課程，專門教男生把妹的套路。那麼當PUA出現時，你是能識破他們的套路及時遠離他們，還是會傻傻地掉進陷阱任人魚肉？快來測一測吧！

10條問題測出你能否遠離渣男陷阱，抵擋住PUA的炮彈攻勢！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測出你是否會落入PUA陷阱（《無法抗拒的他》劇照；01製圖）

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1. 你與男生剛接觸時，在乎他們的顏值嗎？

A. 不算在乎，但起碼在中等以上

B. 不在乎

C. 非常在乎，一定要顏值高的



2. 你喜歡去酒吧嗎？

A. 喜歡，而且經常去

B. 不太喜歡，但偶爾會去

C. 不喜歡去



3. 男生的哪種愛好能吸引你？

A. 魔術

B. 健身

C. 籃球



4. 你會因為對方打擊你而感覺心情不好嗎？

A. 會

B. 看打擊的事情是什麼

C. 不會



5. 你做事容易情緒化嗎？

A. 是，很容易就激動

B. 有時候很情緒化，有時候不會

C. 不是，做任何事情都是理性大於感性



6. 你對自己的顏值有信心嗎？

A. 沒信心

B. 覺得自己一般般

C. 非常有信心



7. 你反感那些一見面就說自己的身世很慘的人嗎？

A. 有同理心，很想去幫助他

B. 不反感，但也不會記在心上

C. 反感



8. 你覺得在社交媒體經常炫富的人是真的很有錢嗎？

A. 是的

B. 不關注這些

C. 看不慣這些人，甚至會刪好友



9. 身邊的人對你顏值的評價是什麼？

A. 白富美

B. 一般般

C. 不好看



10. 你有過幾次的戀愛經驗？

A. 3次以上

B. 1-3次

C. 沒有



注：選A得10分 B得5分 C得2分



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測試結果：

A. 分數在80以上的：你大概率會上當受騙

可能是因為你接觸到事物比較少，對於自己不關心的事情懶得去了解，所以導致你比較容易上當受騙。對於PUA的套路你可能了解甚少甚至可能沒有聽過，建議你平時應該對主流媒體以及一些對自己有關的事情要多點關注，而不是沉迷在自己的小圈子裏。可以多結交一些朋友，有什麼疑惑要及時向身邊的人諮詢傾訴，不要想着自己一個人解決。

B. 分數在50-80之間的：你有可能會上當受騙

你對於一些簡單的PUA套路還是比較清楚的，但是在對方是你熟人或者你比較相信的人有好感的情況下你就比較容易上當受騙。你對於自己是比較有自信的，但是也不要忘記誰都有一葉障目的時候，當你內心隱隱察覺不對的時候要及時向旁邊的人求助，或者一個人冷靜一段時間好好思考一下你們之間的相處是否是健康正常的模式。只要給你時間相信你很快就能察覺真相。

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C. 分數在20-50之間的：你上當受騙的概率很小

你是一個很冷靜的人，PUA的套路對於你來說很簡單就能識破，無論對方在你面前賣慘還是炫富你內心都會無動於衷甚至想拉黑遠離，所以這些一般的PUA套路對你這種不會做夢也不會輕易相信別人的人是沒有用的，但是如果出現一個好修養紳士的男生你可能就會因為一時心動被蒙蔽雙眼。

D. 分數在20以下的：恭喜！你基本不會上當受騙

你是一個戒備心很強的人，對待外人，你永遠都是只會說3分，留7分，而對待那些來搭訕的陌生人，不管對方是怎樣的人，你甚至可能都不想跟對方說話。面對這樣銅牆鐵壁的你，對方自然無法下手。而且你也是一個比較冷靜理性的人，對於突然對你好的人你只會遠離不會選擇跟對方相處下去，PUA的套路基本不能用在你的身上。

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