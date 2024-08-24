暈船比死更難過？快醒醒5絕招教你落船　別容忍對方敷衍你的愛

今天小編要來與各位聊聊，人類這種生物不論演化了多少世紀、生在哪個年代，都一定會面臨到的人生困境——暈船。



「愛情」這種事很奇妙，一旦喜歡上了，就彷彿身上被注射了具備成癮性的毒藥，即便知道對方不適合自己、不喜歡自己、只是在玩弄自己，也怎樣都無法斷開那段「有毒關係」。即使是一點點的關懷也好、憐憫般的施捨也罷，對方隨口的一句關心，都能讓自己心花怒放一整日。

你也經歷過這樣的狀況嗎？那肯定是「暈船」了。套一句梗圖經典名言：「暈船坦白說比死還難過」，若你明知該下船卻下不了，每天都氣自己「不爭氣」，那不妨祭出以下5個終極絕招，保證連「古勒比加」都能瞬間下船！

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暈船仔必學5個下船絕招 （《四月，她將到來》劇照；01製圖）

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1. 放大對方的缺點與短處

有句話說「愛情是來自於自己的想像」，這句話所言不虛。很多時候，一個人愛上另一個人，多半是導因於自我心中替對方構築的某種形象。我們可能會根據非常少量的接觸與近乎貧瘠的資訊，就擅自將對方想像成符合自己喜好的性格及談吐。

因此，當你暈船時，不妨嘗試著找出對方身上你不能接受的「缺點」與「短處」，努力將那些放大檢視，或許你就能稍微清醒過來，不再一頭熱了！

2. 徵詢親友的客觀意見

若你真的暈到不行，請不要忘記當局者迷、旁觀者清，試著徵詢身邊你足夠信任的親友，他們肯定會提供給你客觀的看法與意見。一個人的思考很容易就陷入自我打轉的「死胡同」，因此多聊、多聽、多看總不會錯，透過與親友的對談，肯定會讓你越聊越清醒，不再繼續執迷不悟。

3. 停止主動聯繫對方

倘若你已下定決心想從那艘不停晃動的船隻上下船，就請試著不要主動聯繫對方，甚至在對方主動聯繫時，也請忍住不要回覆。因為每天聯繫容易讓人習慣對方的存在，就算一開始沒有這麼暈，也會因為天天聯繫而越來越暈，必須戒之慎之。

因此，試著抽離這種「過於上頭」的狀況一段時間，或許你會漸漸發現，自己好像也沒有那麼喜歡對方，並不是非他不可。

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4. 正視顯而易見的徵兆

不得不說，暈船的人總是會「故意忽略」那些對方不喜歡自己的徵兆，對明明顯而易見的部份避而不看，讓自己越陷越深。其實只要正視那些明顯的「暗示」，就能知道對方到底有沒有意思。

星座、MBTI、人類圖、心理測驗都只是參考而已，不要再用那些「大數據」來自欺欺人，若對方總是忽冷忽熱、愛理不理，也很少主動約你、主動開話題，那他肯定不是因為「水逆」或「I人」，單純只是「不夠喜歡你」而已。

5. 直球對決向對方告白

以上招式都無法讓你成功下船嗎？那不如就直接攤牌、直球向對方告白吧！倘若你已鼓起勇氣向對方表達心意，但對方卻給出一堆藉口搪塞並推延，說一些像是：「我還不想談戀愛，再給我一點時間」，或是：「我也很喜歡你，只是因為我必須先專心在工作上」等各種「創意理由」，那真的請不要再繼續暈下去，這很明顯就只是想曖昧但不想負責的「渣話術」，這些藉口經常都編得極富創意，但你可以決定要給他掌聲或是請他下台。

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