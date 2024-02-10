減肥｜聚會/派對/酒局不可怕！營養師分享3大新年聚會酒局應對法

【減肥/減肥方法】新年聚會、派對連連，除了要擔心踏入賀年糕點地獄，更有不少高油、高脂的派對食物與酒精，令人一不小心就會漲了不少。面對派對、聚會、酒局難道一一，美食當前又怎能忍住捱餓呢？



每當大時大節，一定是每個正打算減肥的、正在減肥路途上又或者準備結束減肥的女生的惡夢。對於大家的困局，台灣營養師Ricky 十分明白，減肥是件長遠之事，不一定絕對是件苦差，永遠都要用自律心去規限自己的飲食。想減肥減得快樂，減低對食物的焦慮？不妨參考以下的新年聚會酒局應對法！

聚會/派對/酒局不可怕！（《舉重妖精金福珠》劇照）

新年聚會酒局應對法：分類法規

每當一大班人聚餐，普遍都會叫西式到會、速食外賣等，而Pizza、汽水、炸雞等高油，高脂食物絕對是座上客。對於食物選擇偏高熱量的時候，大家不需要過份驚愕，完全規限自己的飲食，聚餐聚會的次數不過於密集的話，稍作放鬆亦是情有可原的。

當面對高熱量食物時，Ricky 分享道可以先將食物歸類為自己喜好的3大類：『很想吃』、『可以吃』以及『不想吃』，然後只吃『很想吃』的部分，以滿足慾望同時飽腹。

新年聚會酒局應對法：分類法規（YouTube＠營養師Ricky's Time）

新年聚會酒局應對法：份量法規

當歸類出『很想吃』的部分，然後就要從中分析，食物的營養素主要是脂肪、蛋白質或是碳水化合物，並以七成蛋白質，三成脂肪或碳水化合物的份量法規去進食；特別要注意的是要從低脂食物開始進食並慢慢吃。

想要在聚餐中大吃大喝的話，唯有是在聚會前減低熱量攝取，以及聚會前進行力量訓練，這樣就可以提高進食的額度，不致攝入過多熱量，影響個人增肌或減脂計劃，亦不需擔心隔天要瘋狂運動去『還債』。

新年聚會酒局應對法：份量法規（YouTube＠營養師Ricky's Time）

新年聚會酒局應對法：酒精攝取

雖然酒精不利於肌肉修復，不過氣氛正好的聚會當中，又怎能少得酒精的加持呢？Ricky 提醒大家濃度愈高的酒，熱量亦隨之升高，而混合酒精與調料、糖水的調酒（雞尾酒 Cocktails）可謂『熱量炸彈』，小酣一杯為妙！

另外，如果直接喝shot 的話，女生們亦要以1杯酒精單位，男生則2杯酒精單位為標準，以免美食相伴下，喝下過多熱量而不自知！

新年聚會酒局應對法：酒精攝取（YouTube＠營養師Ricky's Time）

資料來源：營養師Ricky's Time