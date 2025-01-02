叱咤2024｜Yanny與陳考威8年情步入婚姻!早認定對方 曾談婚禮細節

叱咤2024｜踏入2025年，《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》昨晚完滿舉行。全場焦點除了眾星的派對造型外，剛奪下「叱咤樂壇監製大獎」的陳考威（Gareth），亦在台上公布結婚喜訊，將與拍拖近8年的女友陳穎欣（Yanny）舉辦婚禮。



勁浪漫超溫韾的豈只得一位Gareth？陳考威在致謝辭時，感謝另一半Yanny的扶持，表示自己不精通廣東話，對方便在他每次準備錄歌前，在家花時間向他翻譯，令他明白歌曲內容，「因此我很感謝她一直以來的陪伴，以及我會答應她，2025年我會辦好我們的婚禮。」

剛奪下「叱咤樂壇監製大獎」的陳考威（Gareth），在台上公布結婚喜訊，將與拍拖近8年的女友陳穎欣（Yanny）舉辦婚禮。(IG@garethchan)

Yanny聞Gareth得獎後回應

Yanny聽到男友的「愛的宣言」後，亦在社交媒體上載兩人過去的搞笑慶祝片段，以及Gareth得獎的時刻，「恭喜你，考威。2017年無聊時拍攝這段片，想不到7年後的今日可以用。」兩人甜蜜的互動，獲得不少網民留言祝賀。

Yanny聽到男友的「愛的宣言」後，亦在社交媒體上載兩人過去的搞笑慶祝片段。(IG@yannyyc)

兩人相戀已有約8年，當時Yanny所屬女子組合Super Girls。雖因同團隊友Heidi曾與Gareth拍拖，而傳出兩人不和，不過Yanny其後便解釋，兩人確實因吵架，而在Instagram互相取消追蹤，但現時已和好。

Yanny早視Gareth為結婚對象

由於不和傳聞影響，Yanny一度被指責，但她與Gareth一於懶理，而且愛得大方和低調，不時在對方的社交媒體上留言。Yanny更曾在訪問中，稱讚對方感情專一，早已視為結婚對象。她亦在2019年的節目中，指出兩人相戀一段時間，互相十分了解對方，「跟他一起覺得好舒服。」雖然會以事業為首，但她認為自己是位衝動的人。

說不定隨時無故地明天就結婚。 陳穎欣（Yanny）

Yanny早視Gareth為結婚對象 (IG@garethchan)

Yanny已綁定Gareth的胃？

早前在烹飪比賽節目中英勇救火，其後於短時間內製作另一道菜，並贏得冠軍的Yanny，原來本身喜歡下廚。她亦會細心留意Gareth的喜好，來綁住對方的胃，曾在電視節目中表示，對方最愛牛油雞翼，「我的另一半都超有口福，因為我會在對方喊餓前，已經煮好食物。」如施細心體貼，也許是兩人感情保鮮的秘訣。

Yanny理想中的婚禮 (IG@garethchan)

Yanny理想中的婚禮

Gareth在台上宣布婚禮，Yanny早年亦曾在訪問中提到，希望婚禮就如王敏奕和曾國祥般，事前低調，直至婚前和婚後才發放連串消息。雖然兩人同屬娛樂圈，卻望一個簡單和低調的婚禮，期待兩人在今年的稍後時間，再向大家公布喜訊。