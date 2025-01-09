婚禮懶人包｜香港康得思酒店貼心服務　俯瞰維港、March in小驚喜

婚禮是人生大事，自然希望盡善盡美，特別是擺酒慶祝，與一眾親朋好友分享愛情的喜悅。而在籌備擺酒時，從餐飲、佈置到新娘妝容都需顧及，因此《01女生》整理出一個婚禮重點懶人包，包括婚前美容、婚禮場地、餐飲和新人進場等細節，同時為大家介紹香港康得思酒店 (Cordis, Hong Kong) 的浪漫迷人景致，以下重點大家不容錯過！



婚禮懶人包｜Big Day婚禮如何擇日？

不少新人揀選婚禮日子，都會擇個「吉日」。就傳統的中式婚嫁儀式，新人一般都會找師傅算出良辰吉時，再從數個日子中挑選，並籌備一年或一年半左右。現時年輕的新人還會在具意義的日子中結婚，如情人節、生日或相識紀念日等，以象徵踏入新階段。

不少新人揀選婚禮日子，都會擇個「吉日」。(品牌提供)

婚禮懶人包｜新娘婚前美容推薦

為婚前做好準備，不少準新娘都想以最美狀態示人，因此事前功夫不能缺，甚至要在婚禮前，做最後衝刺。香港康得思酒店旗下的「川」水療中心為準新娘提供貼心的「川」婚前煥肌療程，在4周內透過一系列全面護理，以改善平時易忽略的身體肌膚部位，同時打造美好體態。立即預約

婚禮懶人包｜選擇婚宴場地

結婚最重要的一環便是婚宴，讓親朋好友見證兩人的愛情約誓，因此必須要足夠引人注目及令人難忘。香港康得思酒店專業的婚宴團隊提供摯心體貼的婚宴諮詢服務，無論想要大型婚禮、小資婚禮或輕婚禮，團隊均能按照準新人需要提出個人化推薦。以下分享4個貼士，讓大家揀出最合適的場地。

香港康得思酒店的宴會廳（The Ballroom）能夠容納35席，坐擁7米高樓底。(品牌提供)

揀選婚宴場地貼士1. 高樓底、迎賓位開揚

高樓底可提升場地的空間感，看起來會更寬敞，讓新人和賓客都感舒適自在。例如香港康得思酒店的宴會廳（The Ballroom），不僅能夠容納35席，而且坐擁7米高樓底，設有璀璨高貴的水晶吊燈，亦配備高清LED多功能螢幕，新人可以播放成長或早拍晚播的片段，以營造出浪漫醉人的溫馨時光。

香港康得思酒店頂層42樓的星願亭，就能遠眺維多利亞港景致和遼闊天空，並採用落地玻璃設計，讓整個場地都優雅和明亮。(品牌提供)

揀選婚宴場地貼士2. 婚禮主題

在選擇婚宴場地前，先要清楚自己想要的婚禮規模和風格。如果希望「天人合一」的壯麗景觀，香港康得思酒店為旺角最高的酒店，而位於頂層42樓的星願亭，就能遠眺維多利亞港景致和遼闊天空，並採用落地玻璃設計，讓整個場地都優雅和明亮，為賓客營造出夢幻的婚禮氛圍。星願亭可容納約20席，適合舉辦小資婚禮。

除了星願亭，香港康得思酒店亦提供其他小型特色場地，如靈活明亮、可容納15席的上海廳、呈扇可容納8席的山東廳、時尚型格的西式餐廳及酒吧Alibi – Wine Dine Be Social及戶外證婚場地The Garage Bar。

香港康得思酒店時尚型格的西式餐廳及酒吧Alibi – Wine Dine Be Social。(品牌提供)

揀選婚宴場地貼士3. 婚禮配套

即使是婚禮的細節都不能錯過！如果酒店配備更多的服務和設施，就能為新人節省籌辦婚禮的時間，減輕不少壓力。香港康得思酒店在結婚當日，提供貼心殷勤的新娘助理，為新人打點細節，以確保婚禮盡善盡美。

香港康得思酒店在結婚當日，提供貼心殷勤的新娘助理，為新人打點細節，以確保婚禮盡善盡美。(品牌提供)

揀選婚宴場地貼士4. 婚宴場地交通及位置

不少新人都會揀選交通方便的場地，以確保婚禮過程進行流暢。坐落於港鐵旺角站上蓋的香港康得思酒店，毗鄰朗豪坊，地理位置優越，是婚宴場地的不二之選。

坐落於港鐵站上蓋的香港康得思酒店，毗鄰朗豪坊，地理位置優越，附近更有不少拍婚照的熱點。(品牌提供)

婚禮懶人包｜新人進場方式

新人March in的傳統源於古羅馬，一般都會由父親親手將女兒交託新郎，不過現時新人進場的方式更多樣，可以是新人一同進場，也會有新郎在台上等待新娘進場，期間花童亦會一同進場，締造溫馨和歡樂的氣氛。香港康得思酒店更備有小型花車，供花童駕著車進場，不僅增添可愛的感覺，而且更能確保March in過程順暢。

香港康得思酒店備有小型花車，供花童駕著車進場。(品牌提供)

婚禮懶人包｜婚宴餐飲菜式推薦

選擇婚宴菜式時需迎合各位賓客的口味，香港康得思酒店的中式婚宴菜譜，由米芝蓮星級粵菜食府明閣廚師團隊精心設計，嚴選優質食材入饌，準新人也可以按個人及賓客口味自訂菜式，個性化的餐飲服務令賓客留下滋味回憶。婚宴團隊亦會為主家席擺放高貴水晶配件，設計優雅華麗，彰顯新人的高雅品味，締造難忘的人生盛典。

香港康得思酒店的中式婚宴菜譜，由米芝蓮星級粵菜食府明閣廚師團隊精心設計。(品牌提供)

香港康得思酒店婚宴價錢

中式結婚午宴每席由港幣 11,688 元起，中式結婚晚宴每席由港幣 14,288 元起^，預訂滿指定席數包出門套房。



摯心婚宴優惠

由即日起預訂2025年9月30日前之指定日子的中式婚宴，可享每席高達港幣1,500元折扣優惠及其他摯心婚宴禮遇。*



^ 以上價目另收加一服務費。

* 優惠受條款及細則約束

* 以上優惠不適用於已預訂之酒席

* 以上優惠不可與其他優惠同時使用

* 香港康得思酒店保留送出或修改以上各優惠之權利



香港康得思酒店

地址：旺角上海街555號

查詢或預約：(852) 3552 3366

電郵：cdhkg.weddings@cordishotels.com