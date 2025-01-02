籌備婚禮｜新人最常忽略的細節！March-in常犯錯誤、婚宴敬酒禮儀

【婚禮細節/婚禮禮儀】籌備婚禮需要考慮的事項繁多，由選訂日子、挑選場地、到擬訂賓客名單等，每一步都要花費不少心思準備。到了大日子當天，新人少不免因緊張而忽略一些禮儀和細節。想減少出錯機會，避免蝦碌事件？《01女生》找來s.a.bridal分享6個新人最常忽略的婚禮細節，趁著還有時間，在大日子前先預習一下吧！



新人最常忽略細節｜1. 站姿

婚禮當天新人大部分時間都需要站立，保持良好的站姿，不僅能讓賓客留下一個好印象，還能確保自己在眾多鏡頭的捕捉下，隨時展現最佳的姿態。站立時切忌寒背，要挺胸、收腹、抬起頭。不少新人因過於緊張，肩膊便會變得繃緊，令站姿顯得僵硬。建議在大日子前多練習一下肩頸運動，有助放鬆緊張的肌肉。

而一對新人站在一起時，新郎可微微彎曲手肘，把手放在腹前。新娘則可輕輕挽著新郎的手臂內側，如果擔心另一隻手不知如何擺放的話，可以捧著新娘花球。記得捧的時候花球要朝外，才可拍出最美的姿態！

新人最常忽略細節｜1. 站姿 (s.a.bridal)

新人最常忽略細節｜2. 坐姿

簽紙儀式神聖而莊嚴，此時台下的賓客會保持肅靜，全神貫注的看著台上的你們。新人坐下來後，記得要挺直腰身。新娘可以將雙手交替重疊，輕輕的放在膝上，雙腿併攏稍微偏向新郎那邊。新娘坐著時想顯瘦一點的話，可以只坐椅子的前半部分，這樣的坐姿看起來更加優雅。

新郎則可打開雙腳至肩寬，雙手自然握拳並放在大腿上。翹腿、抖腿、四處挪動等這些動作都會被視為不禮貌的表現，新人記得要多加留意自己的小動作。

新人最常忽略細節｜2. 坐姿(s.a.bridal)

新人最常忽略細節｜3. 進場

新人在進場時的最常犯錯誤，就是走得過急。進場是賓客們最期待的儀式之一，這時全場賓客都會為你們鼓掌歡呼，一起送上歡迎和祝福。記得放慢腳步，保持一致步調和微笑，這樣攝影師才有更多時間捕捉這個感人的時刻。

很多新人在進場時因為看見在場親友的反應而東張西望，其實最優雅大方的做法是自信地目視前方，像凝視著自己未來的幸福，並邁步前進。新娘行走時可稍為提起裙擺，但不宜露出腳尖。

新人最常忽略細節｜3. 進場(s.a.bridal)

新人最常忽略細節｜4. 交換結婚戒指

古埃及人認為，左手無名指的血管直通心臟，因此稱之為「愛情之脈」。交換結婚戒指時，也會把戒指套在對方左手的無名指上，象徵愛情經由無名指直通彼此的心。如果交換的是對戒，記得要弄清楚戒指的正反面。如果是鑽戒的話則要把鑽石置於手指的正中央。

除了要放慢動作外，新人也可留意一下自己的手勢，放鬆的手更顯自然優雅。想相片拍得更好看的話，幫對方帶戒指時自己的手不要擋住對方的戒指，盡量讓每一個時刻都能攝入鏡頭之中。

新人最常忽略細節｜4. 交換結婚戒指(s.a.bridal)

新人最常忽略細節｜5. 掀頭紗

掀頭紗其實也是一門學問。假如新郎操之過急，一下子的把新娘的頭紗掀起，有可能會破壞了當刻浪漫的氣氛。新郎應以雙手掀紗，面向賓客的手稍為提高，慢慢的捲起一半，才徐徐掀起頭紗並輕放於新娘背後，最後再稍作整理。

新人最常忽略細節｜5. 掀頭紗 (s.a.bridal)

新人最常忽略細節｜6. 敬酒

敬酒是婚宴中不可或缺的重要環節，所以新人一定要知道敬酒的禮儀。敬酒時要把手套摘掉，若在台上敬酒，新人倆可站成八字形，用外側的手握著酒杯柄，把杯舉至與臉同高。但要注意酒杯不要擋住臉，新娘也不要翹尾指。需要發言時，新人可用另一隻手穩穩的端著酒杯底於胸前。

挨桌敬酒時，注意酒杯要比賓客的低一點，不用把酒杯的酒全乾，也不要強迫賓客喝酒。敬酒順序由長輩開始，然後按著座位順時針或逆時針順序便可。敬酒時長也要留意，敬完所有賓客後，若有多餘時間可向某些桌重覆敬酒。

新人最常忽略細節｜6. 敬酒 (s.a.bridal)

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