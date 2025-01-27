4大星座講「我愛你」絕對係真心 山羊從不輕言愛 純屬情不自禁
撰文：鬧鬧女巫店
出版：更新：
這些星座不說愛你，可能是真不愛。但是說了愛你，一定是發自內心。
揭秘4大星座講出愛你就是真心，他們愛情表白背後是藏於心底的愛意（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
白羊座｜牡羊座
有興趣幾乎是白羊能保持專注的唯一動力，當對象是人時同樣適用。所以，他的愛是無法剋制的身心衝動，會忍不住貼貼，要大聲宣之於口。
而不愛時，眼裏再難看到對方一點點，更別提花精力假裝。他真沒那麼複雜，心動時的表白一定發自肺腑，但感到掃興了立馬斷乾淨下一個更乖。
水瓶座
說出喜歡，對博愛的水瓶一點不難，但愛這個字眼，他不輕易談。天生敏鋭的邊界感，他就是能夠分辨出那些像愛又可能不是愛的種種情感，比如欣賞、尊重、感激、渴望佔有抑或別的甚麼。
愛不可求，唯有出現的那刻可以確定對，是它，它來了。這種清醒，讓他裝不了一點，因為糊弄別人很簡單，可騙不了也不想騙自己呀。
山羊座｜摩羯座
「我愛你」，對山羊而言實在太過肉麻，無論是自己說還是聽別人講。他習慣把洶湧的情感放心裏，用行動表達在乎。
如果哪天他講出了這三個字，那一定是情不自禁地，並且對關係非常有安全感，篤定對方不會肆意揮霍和利用他的愛意。可惜，自我保護機制很強的他一般只對初戀能夠沒有顧忌地表白。
同場加映：「戀愛10年+，發現畀到安全感嘅另一半好重要」可靠伴侶5個表現（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+16
天蠍座
喜歡正話反說，或者自我催眠，天蠍說「我才不愛你」，或者心裏想着以愛之名哄哄對方只是為了得到好處——那人的錢，那人的關心，那人的人脈……
他自以為是不吃虧的等價交換，自以為很清醒理性，其實，在那些彎彎繞繞的表達裏，早已入局。
同場加映：傳聞中係絕配實際經唔起愛情考驗？3對易遇到戀愛困境的星座情侶（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
12星座2025年愛情運勢預測 處女桃花旺但勿衝動 水瓶須勇敢主動感情中拎得起放得底5大生肖 屬虎不屑藕斷絲連 分手唔會做朋友不求轟轟烈烈但求細水長流 12生肖中的「這3位」愛情平淡卻深刻拍拖太痴身成日都想見對方？12生肖男喜歡痴身女朋友指數公開女網友苦惱曖昧對象唔敢肢體接觸 過來人曝原因：驚畀人告性騷擾與伴侶步入穩定期感情變得平淡？5個習慣令愛情保溫 延長熱戀期拍拖會將女朋友當ATM？4星座男最捨得洗你錢 「這位」愛軟飯硬吃
【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】