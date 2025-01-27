4大星座講「我愛你」絕對係真心　山羊從不輕言愛　純屬情不自禁

這些星座不說愛你，可能是真不愛。但是說了愛你，一定是發自內心。



揭秘4大星座講出愛你就是真心，他們愛情表白背後是藏於心底的愛意（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座當主動講愛你時絕對真心（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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白羊座｜牡羊座

有興趣幾乎是白羊能保持專注的唯一動力，當對象是人時同樣適用。所以，他的愛是無法剋制的身心衝動，會忍不住貼貼，要大聲宣之於口。

而不愛時，眼裏再難看到對方一點點，更別提花精力假裝。他真沒那麼複雜，心動時的表白一定發自肺腑，但感到掃興了立馬斷乾淨下一個更乖。

水瓶座

說出喜歡，對博愛的水瓶一點不難，但愛這個字眼，他不輕易談。天生敏鋭的邊界感，他就是能夠分辨出那些像愛又可能不是愛的種種情感，比如欣賞、尊重、感激、渴望佔有抑或別的甚麼。

愛不可求，唯有出現的那刻可以確定對，是它，它來了。這種清醒，讓他裝不了一點，因為糊弄別人很簡單，可騙不了也不想騙自己呀。

山羊座｜摩羯座

「我愛你」，對山羊而言實在太過肉麻，無論是自己說還是聽別人講。他習慣把洶湧的情感放心裏，用行動表達在乎。

如果哪天他講出了這三個字，那一定是情不自禁地，並且對關係非常有安全感，篤定對方不會肆意揮霍和利用他的愛意。可惜，自我保護機制很強的他一般只對初戀能夠沒有顧忌地表白。

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天蠍座

喜歡正話反說，或者自我催眠，天蠍說「我才不愛你」，或者心裏想着以愛之名哄哄對方只是為了得到好處——那人的錢，那人的關心，那人的人脈……

他自以為是不吃虧的等價交換，自以為很清醒理性，其實，在那些彎彎繞繞的表達裏，早已入局。

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