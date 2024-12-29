傳聞中係絕配實際經唔起愛情考驗？3對易遇到戀愛困境的星座情侶

我們曾經全世界最最好，怎麼最終讓彼此説不出一句誇獎的話？



相處容易但難以戀情長久，3對傳說中的絕配星座情侶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3大「絕配」星座組合 實際成為戀人難磨合（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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水瓶座＆天秤座

這兩位都比較開放，容易理解其他人並且情緒穩定，遇事能理性分析。這些共性在初識時會讓雙方眼前一亮，感覺遇到了真正的靈魂知己。但默契慣了，就會對彼此要求很高：這不用我説吧，你得懂。

邏輯上行不通的事天秤絕不會做，而水瓶屬於道理都懂還明知故犯的，這是行為差異，相同的是這兩位都異常軸，在選擇上絕不妥協，最後陷入雞同鴨講。瓶子的跳脱會被秤子認為幼稚、費解、腦子有問題。而前者會覺得對方古板，比XX座更完美主義，比YY座更偏執。

獅子座＆雙魚座

傳聞裏最像童話故事的一對，兩位充滿創造力與浪漫情懷的藝術家之間，有什麼動人情節是不會發生的呢？但這些既能是過往真實的種種，也能是未來虛幻的浮光掠影，如果全説真話……

獅子：雙魚你能不能有事自己面對？我也壓力不小，沒那麼多閒工夫。對所有人熱情是我的天性，不代表對誰有意思，總抓住不放煩不煩，管管你的情緒吧！

雙魚：獅子，真以為我什麼都不會全得靠你？你缺乏自知自明又太自以為是了。我也不想表演的，不過是在滿足你的好勝心罷了，累啊。只是憑什麼我在拼命提供你情緒價值，你卻在逗別人笑！

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處女座&山羊座｜摩羯座

或許在私底下，山羊和處女也偷偷想過：如果不和對方做戀人，真的是再好不過的拍檔吧。相似的價值觀，同樣的負責和嚴謹，互相支持與信任是水到渠成的。可談及感情，就有些意興闌珊了。在最初理想自我照進現實的驚豔之後，佔比過重的現實感會慢慢削弱。

處女座雖愛講理，卻是頗有生活情趣的人，尤其是愛玩語言的浪漫，這點山羊很難get到。而後者是悶騷的，暗戳戳喜歡貼貼，卻因前者的冷淡屢屢受挫退縮。

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