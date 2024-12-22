拍拖會將女朋友當ATM？4星座男最捨得洗你錢　「這位」愛軟飯硬吃

OK，準備好看看哪個星座男把你當提款機了嗎？



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4大星座軟飯男習慣花女人錢（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 水瓶男

做着拿來主義的事兒，但水瓶男並沒有吃軟飯的概念。他對錢的關注不大，只在意邊界：對方不給我不花，給我為什麼不花？反過來，他很捨得給伴侶花錢，但對方硬要求的反而就不願滿足。

水瓶男沒有半點投之以桃報之以李的感恩概念，一切講求自願，誰想通過給他投資來得到其它，多半打水漂。

2. 巨蟹男

很多巨蟹男都慕強，享受被大女主罩着的安全感。尤其是自身能力差一些的，更加心安理得做成功女人背後的賢內助，負責提供情緒價值或者衣食住行上的照料。他花自己的錢時精打細算糾結得要死，花起另一半的就爽快多了。

巨蟹男既是充滿母性，內心又活着個寶寶，依然渴望依賴。

3. 金牛男

每個金牛男都有個被富婆包養的夢，擇偶觀十分現實，各方面條件都不能差。談戀愛是一個標準——美就對了；結婚絕對是另一回事——對自己有所助力至少不拖後腿。

並且他骨子裏很大男人，容易軟飯硬吃，在外要拿着另一半的錢充自己的面子。私底下各種明示暗示，想要清空購物車的禮物。

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4. 人馬男｜射手男

因為人馬男自己就很大方，甚至超出自身能力地隨便花，所以他也不會拒絕別人的給予。他的慷慨是一種天性，並不是為了和人交換什麼，因此也不會設想這對別人來説有壓力、有所圖等等的。只是一種很自然地下意識：你要我就給，你給我就要。

他傾向於把親密關係看得樂觀，或者説比較簡單，這種「有錢一起花，想花多少花多少」的態度在戀愛中很讓人愉快，如果放到更嚴肅的婚姻裏則很容易出問題。

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