女網友苦惱曖昧對象唔敢肢體接觸　過來人曝原因：驚畀人告性騷擾

和曖昧對象認識期間，你會有肢體接觸嗎？



一名女網友好奇，曖昧中的男生是不是都不會有肢體接觸，像是基本的牽手、擁抱都不會主動嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

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這名台灣女網友在Dcard以「現在男生不敢肢體接觸？」為題，指出近期和一名男生曖昧中，但對方卻連基本的牽手、擁抱都沒有，她認為像摸頭、抱抱、捏臉、捏肚子等肢體接觸，能更增進彼此的感情，因此好奇問大家，

「還是其實就是他沒那麼喜歡我而已？」



貼文一出後，釣出不少男網友出面回答，

「我覺得才曖昧而已，在確認關係前，都不該有刻意的肢體接觸」

「如果還不是情侶最好不要，等等又被告，怕爆」

「有確認心意再進一步吧」

「等等被告性騷擾，我才不敢」

「男生很難當，肢體接觸會被說性騷擾，沒肢體接觸又被說不敢」

「曖昧期間就牽手、擁抱，應該很多人都會覺得太快吧，純粹是每個人接受程度而已」



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此外，也有不少男網友給實用建議，

「妳也可以成為主動的那方」

「妳主動點吧」

「現在真的太容易被當噁男了，只能等女生釋出一點點能越線的態度，才慢慢試探可以做到哪一步」

「我牽手還問對方可不可以牽手，不想被當噁男」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】