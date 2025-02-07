婚展2025｜金蛇年雙春兼閏月宜嫁娶！2月會展婚展三重優惠攻略

【籌備婚禮/婚展2025/情人節好去處2025】蛇來運轉，今年蛇年絕對是準新人相當振奮的一年，事關2025年是雙春兼閏月，相當好意頭，除了充滿祝福之外，宜嫁娶結婚吉日亦多達百多天，絕對是結婚的好年好時機！無論你是有計劃步入人生大事的情侶，或是如火如荼地籌備新婚事宜的準新人，絕不能錯過大型的婚紗展暨結婚博覽。



想節省時間和精力，大型婚紗展暨結婚博覽能夠一次過收獲多樣化的結婚資訊，貨比三家之餘，更可以親自和婚禮供應商交流，輕鬆獲取專業建議與婚禮靈感。場內亦有不少限時優惠，以免大家控制婚禮預算。以下為各位搜羅好各樣專屬優惠，以便大家一擊即中！

第117屆香港結婚節暨情人節婚紗展

日期：2025年2月7至9日

時間：中午12時至晚上8時

地點：香港會議展覽中心 1號館

入場費：HKD$20/位



婚展2025｜2月會展婚展開鑼！(IG@hkweddingfair)

2月婚展攻略2025｜入場即享豐富禮遇

作為優惠滿滿的婚展，入場即送「情人節戀人」福袋，禮品相當豐富，包括4大日本個人護理及彩妝品牌產品、自由鳥亞洲外遊數據卡(2日)、KKBOX 14日免費體驗服務、ORA2 ME亮白淨色香薰牙膏、Swashes消毒濕紙巾、FIT24 Fitness一個月健身會籍等。另外，入場後記緊拿取場刊，場刊內的嫁囍萬利券亦有不少優惠折扣！

2月婚展攻略2025｜精彩折上折

雖然今次並沒有新人們最期待的餅卡優惠外，場內仍有不少會場限定優惠，包括婚宴酒席、海外婚禮、婚嫁珠寶、過大禮、回禮等，大家不妨大膽查詢各展商，或有意外驚喜！另外，如果合共消費滿HK$3,800或以上，更可以參與場內的雙重消費大抽獎：即抽即中大抽獎以及台上大抽獎，獎品包括HK$15,000旅遊套票、Apple iPhone16 Pro Max 512GB、Apple iPad mini 256GB、Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 粉霧玫瑰等等。

2月婚展攻略｜情人節好去處 娛樂、資訊全都有

如果未有消費意慾亦不要緊，除了搜羅學習結婚資訊，其實婚展亦是一個情人節好去處之選。週末期間更有多位人氣歌手現身，包括鄧麗欣、周國賢、黃劍文和張蔓莎 等人獻唱。

2月婚展攻略｜情人節好去處 娛樂、資訊全都有（iWedding Club新婚會）

大家記緊預留時間，場內不同時段亦會提供多樣資訊性的特選舞台節目，包括婚前運動示範 、兩性關係溝通技巧分享、瑜伽表演以及雙人舞蹈等。另外，台下亦有一系列豐富節目，《 iWedding Club新婚會 》會員能夠免費玩和諧粉彩、手工皂、香薰擺件或天然精油等工作坊。