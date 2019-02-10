【情人節攻略】三招拍出復古、文青情侶照！IG放閃唔驚被Unfollow

每每與另一半約會的時候，就想拍一百張合照紀錄每個相處片刻，但拍完上傳到社群與大家分享後，卻總換來追蹤數的遞減及好友的敷衍調侃，也許是自顧自地表現膩人甜蜜的親密照且大份量的上傳，以致招惹反感！這時可以嘗試一些舊時爸媽的復古拍法，看似無意卻有情的日常紀錄，來一場簡單卻隨性的復古約會吧！ 以下整理出「3 招」復古情侶的約會拍法，就算是拍婚紗也可以嘗試的新提案！

１）選用復古濾鏡的App

復古濾鏡強調的重點有：色偏、漏光、顆粒雜點、角落壓日期，推薦的 App 有 《 huji cam 》、《 Toc Tak Camera 》、《 Nomo 》、《 CALLA 》、《 Vooravo Cam 》⋯⋯等，利用這些內建的仿舊復古濾鏡，讓高解析度的甜蜜感微調成模糊不清的不經意，吊人胃口之外，也因為保有距離而具有神秘感，讓現實的情侶合照化作一張張回憶記事本。

利用舊復古濾鏡，拍下模糊不清的不經意！按圖看看復古濾鏡App的拍攝效果▼​

２）挑選地方街景或店面

情侶合照如果選在高級餐廳或是渡假民宿，不免讓人有種「炫耀」的感覺，這時候若是選擇輕易取得、隨處可見的地方街道來取景的話，將更有親和力，也相對有種可愛情侶的小情小愛氛圍！最好的地點包括：小吃店、騎樓、夜市、舊時老住宅、地下道、火車站⋯⋯等，都是貼近一般人的取景選擇！

按圖看看如何善用街景，拍出自然、不炫耀的感覺▼

３）十連拍式隨性捕捉

約會時可以準備一個輕便的腳架，想拍照的時候就立在一個定點，並設定定時十連拍，兩個人不用在乎鏡頭，隨性地像平常一樣的互動聊天或是追趕跑跳碰（哈哈哈哈），讓手機自然地捕捉瞬間，儘管是模糊的照片，也藏不住當下的快樂片刻，不刻意卻能會心一笑的可愛互動照，就是最棒的回憶！

腳架＋連拍能夠自然地捕捉瞬間！按圖參考照片，與愛侶拍下快樂片刻▼

結語： 很多人都會很排斥過於放閃的情侶合照，但卻喜歡看這些復古顆粒感的舊時合照，有種回到過去，那段沒有冰冷的高科技產品、現代建築物、交友軟體，卻有着純純的愛，用菲林、用紙本、用牽手、用眼神包裝的小情小愛！

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原文：情侶照怎麼拍才不會被退追蹤！「3 招」復古小情小愛的拍法，讓你們同時找回甜蜜氛圍

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