【聖誕禮物2019】九百位男網民分享最想收禮物　Apple watch入圍

有拍拖的女生總分成兩類人：一種是早已於聖誕節的一個月前準備好禮物送給另一半，另一種則是臨急抱佛腳的女生。 比較有心思的是親手製作手作用品給另一半，但現在距離聖誕節不夠一個月的時間，還是別再浪費時間，選擇購買適合他的產品吧！

男性到底會想收到什麼禮物？（《舊年聖誕好戀嚟》劇照）

外國網站The Cheat Sheet曾邀請了約900名男性參與調查，希望了解他們最想要的聖誕禮物是什麼，當中18%的受訪者均希望能與另一半到外地度假，12.5%的男性希望收到書本；8%男性想要Apple Watch；6%想收到照相機；而4%的男性希望得到一部GoPro。

同時，也有網民曾經於Reddit討論區上發帖詢問，希望得到男網民的回覆，了解男性到底希望收到怎樣的聖誕禮物。許多網民都積極回應而且說明其原因，有些回答是他曾經收過認為是最好的禮物；而有些則是他期望會收到的禮物。

【按圖看】男生的真實想法，到底他們想要什麼禮物？

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另外，美國心理學家Tim Loving曾於情人節前夕做過一項調查，問及男性「你認為什麼是完美的禮物？」，得出結果為最多男性受訪者表示想收到的禮物是性愛，其餘就是首飾、服裝、古龍水；美國媒體Business Insider曾做過一項內部調查，邀請員工、他們的父親和男性朋友，回答有關最想收到的情人節禮物問卷調查，結果發現男性最渴望收到的禮物包括保溫咖啡杯、Boxers、Headphones、一頓美味的晚餐等。

雖然這兩項都是情人節的調查，但相信男性對禮物的愛好與需求絕無分節日。各位女生，大可參考一下。

倘若你到現在也在苦惱要送什麼給男朋友的話，不妨參考調查結果的同時考慮以下的選擇？

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（資料來源：Business Insider, The Cheat Sheet, Reddit, Luvze）