【黃心穎許志安】出軌後誠信破產　原諒不難　最難是再次信任

的確，人很容易有了甚麼就不珍惜甚麼，親手弄丟甚麼才明白甚麼和渴望挽回甚麼，但你要明白，在擊潰對方的信任後，原諒你不難，只需說句便做到，但原諒後再次信任卻不能說到做到，很易因為一些未能釋懷的往事，一瞬間就徹底崩潰了。

許志安於16/4 就與黃心穎出軌事件招記者會，公開道歉，說做了不能原諒的事。（葉志明攝）

講到底，若你成功瞞騙了一個愛你的人，不是對方愚笨，而是這個人對你的信任，遠遠高於你值得擁有的，然而，這個不對稱的信任並非無限時、無限量供應，卻是當你被發現濫用了人家的善良作為你放縱的資本，一切就會結束。

要是她發現了原來在你忍心傷害她的那刻，根本沒考慮過她的感受和這段關係，只在乎你自己的及時行樂，她就會不願意或不能夠再以百般理由合理化你的行徑，甚至更極端地說，即使你後來做的所有事情都忠貞不二，你隨便的一句話一件事，亦足以令她直接爆炸。

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信任，往往是「100-1=0」的概念。（《新天地》MV）

問題的核心內圍，不在於你是否浪子回頭，更不是她大不大度，而是信任這回事，往往是「100-1=0」的概念，即是你做對了一百件忠誠事，但只要你有一次經不起誘惑、耐不住寂寞，跟其他異性亂搞曖昧或出軌，所有的信任就會破碎和難以挽回，令她要麼終日患得患失、喜怒無常；要麼再對這段關係提不起勁，非走不可。

原因是就算她退讓一萬步，感性上還想相信和跟你在一起，放下自己固有的底線，但因為你的背叛使她內心積壓了太多心事和雜質，變得太敏感，所以再次信任變得實在沒那麼容易。

即使你後來做的所有事情都忠貞不二，但隨便的一句話一件事，亦足以令她直接爆炸。（《高海拔之戀》劇照）

不是每一句對不起都能換來一句沒關係，就算能原諒，也不代表能再一次毫無疑問地相信，點擊看下圖愛情金句，謹記愛情要忠誠：

真的，人生並非每件事都有下一次、暫停或繼續，不是就像列車這樣，錯過一輛還可以再等，有些就是錯過了就是一輩子。

曾經聽過一句說：信任就像debit card，先承擔後享受；謊言就像credit card，先享受後承擔，而且你承擔的代價有時還要高於你所得的享受，換句說話，其實人生沒有絕對的公平，但相對地仍是公平的，當一個人貪心得到愈多，後來必須承擔更多的惡果。

因此，別習慣把別人給你的信任看成理所當然，更別等傷了才後知後覺去想如何修補，拿歉意拼湊碎了的人，記住有一種後悔叫為時已晚。

關於作者： FB Page：李專 Lee Chuen（每日18:45更新） IG：http://instagram.com/lee.chuen

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