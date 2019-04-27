韓國插畫家筆下　愛情「幸福的平凡」：這種無聊遊戲也可以玩一世

你有想過愛情在生活中的是以甚麼樣貌存在的嗎？ 韓國圖文作家裴城太，以新婚生活為起點展開了圖文的創作故事，雖然訴說的是他和妻子的故事，但其實都能在圖文裏找到你我的影子，因為「愛」在生活中展現的樣貌，不論何時何地、哪種方式，其實都是很相似的。

然而這些回憶如果只留存在腦海裏，很快就會消逝，於是作家便興起了將這些珍貴的記憶用圖文方式保存下來的想法，而他的 IG 帳號@grim_b便開始記錄着這些你我都有共鳴，平凡、卻閃閃發亮的日子。

▼▼按圖放大，看韓國圖文作家裴城太，以新婚生活為起點的「平凡愛情故事」▼▼

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在 Instagram 查看這則貼文 ⓒ일러스트레이터 배성태（@grim_b）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 30 日 上午 4:41 張貼

「愛」以各種不一樣的形式填滿了我們的生活，即便熱戀時的濃情密意總會趨於平淡，但在裴城太作家的圖文裏，發現了愛在生活中其實隨處可循，在他的作品裏得到共鳴的同時，也願我們能發現藏在平淡生活裏的愛的痕跡。

結語： 裴城太作家作品風格相當療癒，除了韓文外也有英譯的版本，在圖片的呈現外也能透過文字來產生更深刻的共鳴，都能在他的作品中看見自己的影子，筆下記錄的那些不算特別的平凡瞬間，積累成絕無僅有的「我們」。

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