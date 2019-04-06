【愛情】何必自設年齡大限以結婚換安心？愛得早　不如愛得剛剛好

到了某個年紀，很多時候女孩心裡會出現一個大限，覺得需要盡快找到一位玩夠了、傻夠了、任性夠了的另一半，二人踏踏實實一起生活和建立未來，要麼盡快解決相處和生活上的問題，早點結婚；要麼就單身，別再浪費時間。

到了某個年紀，女孩心裡難免出現一個大限，感到異常焦急和困惑。（《大丈夫》劇照）

原因很簡單，因為當年紀漸長，她需要疑慮的往往愈來愈多：怕對方突然經不起誘惑，碰曖昧或出軌；怕愛情會很快過期變質……總之所有會改變的東西她都會怕。

這一切一切，令她無法像那些年這樣，不顧一切的沉醉於轟轟烈烈的愛情裡，只在乎對方能否給她無可代替的特殊感覺便夠。

畢竟昔日她吃的苦、受的累、掉進的坑、走錯的路都添加了她的歷練，一方面提升了她的智慧，讓她更看透人心，學懂了怎樣好自為之，別再在愛情路上重傷；另一方面亦讓她失去了放膽單純去愛的勇氣和耐性，容許另一半吊兒郎當或未ready到她心目中的理想水平，然後慢慢等他變好、變成熟、變條件足夠。

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女生到了某個年紀，便無法接受吊兒郎當的愛情，期望有一位成熟的另一半，共建安定的生活，否則寧願分手。（《分手說愛你》劇照）

事實上，她並非擔心男孩對她不好，而是擔心對方能堅持多久，更擔心他會否有天突然收起所有的好，讓她瞬間由意義非凡淪為可有可無。

由於她就是試過於一剎那間由對方的無價之寶淪為一文不值，所以心裡不禁留下一道抹不掉的陰影，自己走不出來；別人化解不了，覺得若然不及早幸福，就很難得到真正的快樂，甚至有機會重步自己的後塵。

（《分手木馬計》劇照）

或者在男孩眼中，這樣急於扛下所有的重責，未免太chur太揠苗助長了，但對她而言，她實在沒勇氣再面對一兩次「在她用心對待對方後，才發現他根本沒有心或並非對的人」的絕望真相，來回地獄又折返人間。

誰對誰錯，難分難解。

然而，若你正是面對這種困局的女孩，希望你記住有句說話很好：「愛得深，愛得早，不如愛得剛剛好。」

仍然為年齡大限所困擾？點擊下圖閱讀愛情金句，或會有所啟發：

婚姻不是一個安全網，嫁給一個不適合的人，到頭來還是折磨自己。（《我們結婚吧》劇照）

在愛情上，婚姻看似是一種安全網，但更重要的，是你先找到一個真正懂你愛你的人，不管能力多大，也願意把最好最多的留給你，對你無微不至的關懷、噓寒問暖的體貼。

嫁給一個不適合的人，就算你撫平了心中的不安感，到頭來還是折磨自己，始終從結婚到老，你有數十年的人生要過，總不能將就一輩子。因此，不用急，也不用恨，順其自然吧，當時機到了，你自然就會遇上合適的人，一起邁進人生的另一個階段。

關於作者： FB Page：李專 Lee Chuen（每日18:45更新） IG：http://instagram.com/lee.chuen

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