有些錯事不值原諒　無關氣量與深愛：你須有保護自己的底線

選愛人最基本的條件，不是看他有多好或對你幾好，卻是看他是否絕對忠誠，能否在跟你一起後，經得起誘惑和耐得住寂寞，如果他會敗給曖昧和新鮮感，甚至背叛你，那麼你最好別挽回，而是竭力轉身離去，因為即使挽回了，你得到的最終只是破碎的關係。

（《原諒他77次》劇照）

需知道，若一個人不夠心定，才會即使第三者沒你那麼體貼、好看和願意奉獻，也能令他動搖，因為人家擁有你欠缺的新鮮感；若一個人是深愛你和意志堅定，即使遇上再耀目的異性，他也不為所動，更能於人家明顯示好時，當機立斷地說「不了，我已有女朋友」，因為選定了你就不想放手。

引申下去，一個人會否被誘惑動搖，重點不是你是誰，而是他的本質怎樣和能否堅持下去。

因此，有時你要看清，時間在變，人亦在變，而且變質了就難以回頭，無法為你由「男人心一字馬」變回最初那個最忠誠的他，所以在你經歷了一些被背叛和心傷、看透人心後，你可以一時間仍懷念昔日的好，但你必須接受一切變了的事實，別假想他玩厭了便回來，呆呆等待破鏡重圓的一刻。

（《原諒他77次》劇照）

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或者世上的確有浪子回頭這回事，但這種人往往太少太少，少得不值得你冒那麼大的風險打賭他的忠誠，

更多時候，即使對方會停留，也往往是三分鐘熱度，在未來的數年裡，甚至更短的日子中，當時機到了，他又會以另一種方式再輸給新鮮感，表現出何謂「江山易改，本性難移」。

故此，有些錯事不值得你原諒，甚至需要忍住不原諒，這跟氣量和深愛程度無關，而是你必須有保護自己的底線，當對方太超過時，就要他為自己的犯錯承受代價。

這是否意味著，一個人變得花心了，就一直花心下去？

不，但sad but true，他會收心養性，往往是另一個在他心裡無法取代的「新人類」，使他覺得玩夠了，而非因為你。

無論有多深愛，要是他的愛建基於新鮮感上，請點擊下圖愛情金句，再問問內心想如何走下去：

看過一則故事：「一隻駱駝，辛苦穿過了沙漠。一隻蒼蠅趴在駱駝背上，一點力氣也不花，也過來了。蒼蠅譏笑說：『駱駝，謝謝你辛苦把我駝過來。再見！』駱駝看了一眼蒼蠅說：『你在我身上的時候，我根本就不知道，你走了，你也沒必要跟我打招呼，你根本就沒有什麼重量，你別把自己看太重，你以為你是誰？』」

或者當下你實在不捨得和不甘心，但你要明白，深愛是一段關係的過程，不離不棄不傷害才是真正的終點。你真正需要的，是一個心定的人，就算沒了激情，還會謹記還有感情和依賴，不願輕易放手。

P.S. 男女適用。

關於作者： FB Page：李專 Lee Chuen（每日18:45更新） IG：http://instagram.com/lee.chuen

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