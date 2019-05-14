賭王何鴻燊一家人近日喜事多多，繼何超蓮公開承認拍拖、何超盈公佈陀B女後，何猷君也於5月13日向內地名模奚夢瑤求婚成功，特別將商場佈置成粉紅色花海城堡，其心思以及奢華指數隨即在微博上成為熱話。

賭王何鴻燊兒子何猷君宣佈向女友奚夢瑤求婚成功。（奚夢瑤微博）

何猷君與奚夢瑤於2018年拍攝內地真人騷節目《愛的時差》而認識，繼而相戀成為情侶，雖然女方比起何猷君年齡相差6歲，但無論於節目內還是現實中也一樣愛得甜蜜。是次的求婚儀式雖然一早被網民於當天早上踢爆，但未有影響到何猷君的計劃，整個求婚計劃相當貼心，籌備了一個多月的時間，更於求婚前的清晨籌備到早上5時，除了於前一天晚上沒收奚夢瑤的手機，以免洩露任何風聲。

何猷君足足花上了一個多月的時間籌備求婚儀式。(Vcg.com)

即看何猷君向奚夢瑤求婚的細節：

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求婚當天，何猷君佔用了上海尚嘉中心三層樓層，現場以粉紅色為主，設有9萬9千99朵玫瑰佈置成心型的隧道、花牆，以及現場更打造了一座粉紅城堡，城堡下的螢幕更加放映了多個心型圖案。奚夢瑤在晚上身穿粉紅色連身裙，頭上戴上皇冠，蒙住眼並由好友陳學冬與4名女子帶領到何猷君面前，欣賞何猷君獻唱的《活著VIVA》歌曲與情深的求婚語句，當奚夢瑤答應後，現場更飄下花瓣，氣氛加上環境佈置像是置身於童話世界內。

網民於微博上紛紛祝賀何猷君和奚夢瑤，並指何猷君的求婚方式太過「甜」：

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何猷君與奚夢瑤的求婚情境實屬奢華之風格，不過亦有不少名人的求婚儀式均走奢華路線，當時也成為轟動之熱話，你又記得嗎？

【玫瑰花海】李晨、范冰冰

李晨於2017年范冰冰36歲生日派對上向她成功求婚。(Vcg.com)

范冰冰與李晨於2014年於拍攝內地電視劇《武媚娘傳奇》，與李晨戲假情真，並於2015年公開戀情，最後李晨於2017年范冰冰36歲生日派對上向她成功求婚。雖然是范冰冰的生日派對，但李晨一點也沒有鬆懈，所用的場地佈置均是范冰冰愛的粉紅色，以及同樣與何猷君一樣，現場佈滿了粉紅色玫瑰，不但於桌上設有花瓶，亦設有一面花牆，就連預備的6個蛋糕款式亦以范冰冰的貓貓寵物作蛋糕造型。同樣是走公主格調，相信也豪花了不少費用。

【鑽戒攻勢】汪峰、章子怡

為了章子怡，汪峰選擇花上約120萬港元為女友預祝36歲生日兼求婚。（SMG上海電視台YouTube截圖）

汪峰與章子怡的求婚過程也是較奢華的一群，為了章子怡，汪峰選擇花上約120萬港元為女友預祝36歲生日兼求婚。除了現場的佈置以章子怡的生肖作靈感，以「羊羊得怡」為主題，不但設有多款羊公仔和蛋糕上也設有羊女作裝飾外，亦將現場化身成玫瑰花海。更特別的是，於章子怡切蛋糕的一刻，汪峰將放有9.15卡的鑽石戒指在航拍機上並飛向章子怡，同時單膝跪下向章子怡表明餘生想要照顧她的心聲。

【另類「奢侈」】陳建州、范瑋琪

陳建州（黑人）在NBA球賽中向范瑋琪（范范）求婚。（YouTube截圖）

陳建州（黑人）與范瑋琪（范范）拍拖10年才決定結婚，當時黑人帶范范到美國過新年和觀看NBA球賽，而求婚計劃也於球賽期間實行，黑人更把一切拍攝下來，以分享給大眾，同時作一個紀錄。當時，於NBA球賽中場休息時，黑人便拿出戒指跪下來向范范求婚。雖然既沒有華麗的場景佈置，也沒有用上大量的金錢，但黑人與范范的求婚儀式能夠在美國球場上和得到NBA球星、在場接近2萬球迷見證並歡聲雷動的祝福，也是另一種的「奢侈」。

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【全港見證大龍鳳】王祖藍、李亞男

2014年，王祖藍選擇在全港直播的無綫48周年台慶節目上向李亞男求婚。（YouTube截圖）

要數全香港人都能見證他們求婚過程的夫妻，必然是王祖藍與李亞男這一對。2006年相愛，2009年復合，直至2014年，王祖藍選擇了一個極公開與深刻的求婚方式，於全港直播的無綫48周年台慶節目期間上演一場魔術表演失誤，嚇到李亞男，並在台上哭了起來，直至王祖藍捧着玫瑰花再次出場，跪地求婚。佔用台慶節目時間、製造一場「大龍鳳」、全香港人都能看到他們的求婚過程，難道不奢華嗎？