陳偉霆登Chanel形象大使　港式英語演繹廣告　曾被指靠女友上位

陳偉霆近年積極於內地發展，成為全國最受名牌熱愛的男星之一，風頭一時無兩。最近他以CHANEL中國腕表形象大使的身份，以英語演繹了品牌最新的腕表廣告。加上陳偉霆早前為迪士尼真人電影《阿拉丁》演唱《A Whole New World》的中文版主題曲《新的世界》，其獨特的英語口音與唱腔引起網民熱烈討論。

陳偉霆專注於發展內地市場，成為了一線男星，更成功躋身福布斯「2017中國名人榜」中。（IG_williamchanwaiting）

陳偉霆出道16年，憑著高佻的身型，以唱跳歌手的風格於香港發展，可惜星途未如理想，最為人知的可算是與Angelababy及阿Sa的兩段關係。自2013年開始，陳偉霆專注於發展內地市場，成為了一線男星，更成功躋身福布斯「2017中國名人榜」中，可見其於中國市場的影響力。然而，當內地觀眾受落於陳偉霆的古裝劇造型之際，香港觀眾卻對於其轉型不以為然，更在回味陳偉霆當紅前的黑歷史。

CHANEL這輯廣告邀請了不少重量級人物拍攝，包括英國女演員Keira Knightley、超模Naomi Campbell和劉雯等九位時尚女性拍攝，而陳偉霆更是當中唯一的男性代表。

【按圖看】陳偉霆以誇張表情與獨特的英語口音演繹CHANEL最新的腕表廣告：

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合作迪士尼節目與Angelababy結緣 低知名度被取笑「而我不知道陳偉霆是誰」

陳偉霆與Angelababy現在於內地同樣人氣高企，二人識於微時，曾經有過一段長達四年的感情。他們因合作迪士尼兒童節目而結緣，當時二人正值事業起步期，拍拖四年便分開了。中德混血兒Angelababy擁有深邃的五官，深受品牌喜愛，事業發展順利。相反陳偉霆則星途暗淡，更有傳二人因事業差距令感情受影響。

陳偉霆與Angelababy曾經有過一段長達四年的感情，而黃曉明的一句「他並不知道誰是陳偉霆」仍流傳至今。（網上圖片）

雖然現在陳偉霆與Angelababy丈夫，黃曉明的名氣不相伯仲，但於Angelababy與黃曉明公開戀情的初期，當有記者問及關於陳偉霆與Angelababy的舊情時，黃曉明卻一再回應「他並不知道誰是陳偉霆」，令陳偉霆一度淪為笑柄。現在近乎炙手可熱得全中國都認識陳偉霆，CHANEL的腕表廣告更是重新勾起香港人對他的印象。

【按圖看大陸劇集造型】陳偉霆憑藉劇集《古劍奇譚》於內地大受歡迎，成功擺脫「而我不知道陳偉霆是誰」這污名：

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陳偉霆與阿Sa拍拖期間曾被指是靠阿Sa的人氣上位。（《美麗密會》劇照）