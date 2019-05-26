柯德莉夏萍貴族出生二戰後童年刻苦　歷三段婚姻：愛是最好的投資

經典女神柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）於電影中的高貴造型深人民心，是不少女生心中的典範。戲外的她同樣充滿魅力，其優雅的處世哲學至今仍然受用。今年五月正是柯德莉夏萍的90歲生忌，就讓我們來重溫她不朽的真善美，從她身上體驗女生應有的溫柔與自信。

柯德莉夏萍的出生正值第二次世界大戰爆發之時，她在動盪的戰亂中度過了刻苦的童年。柯德莉夏萍出身於貴族家庭，父親是一位英國銀行家，母親則是荷蘭貴族後裔，然而戰爭摧毀了他們幸福的生活。在納粹軍的影響下，柯德莉夏萍一家過上了刻苦的生活。正因為曾經歷貧困的童年，柯德莉夏萍鍛煉出堅強的信念，亦更懂得以同理心關懷身邊人，晚年專注於慈善工作，戲內戲外都是位天使。

柯德莉夏萍戲內戲外都是如天使般的優雅。（Getty Images）

我相信快樂的女孩是最美麗的。我對未來充滿盼望。 柯德莉夏萍

在成為電影女主角前，柯德莉夏萍的夢想其實是希望成為一位芭蕾舞者，但礙於現實環境她惟有放棄夢想。然而其舉手投足間散發出的清秀氣質，不比名門閨秀遜色。成為了演員後，柯德莉夏萍拍過的電影後來都成為了荷里活的經典之作。在她24歲時憑著《金枝玉葉》榮獲奧斯卡最佳女主角，其後在《龍鳳配》、《珠光寶氣》、《窈窕淑女》中的精湛演出為她創下一個個的事業高峰。柯德莉夏萍並未有因光輝的成就而自滿，反而謙虛地認為自己是個幸運的人，認為只要保持快樂的心境，所有事都能迎刃而解。

【點擊看】柯德莉夏萍24歲便榮獲奧斯卡最佳女主角，演技精湛創下事業髙峰：

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優雅是唯一一種永不褪色的美麗。 柯德莉夏萍

柯德莉夏萍與Hubert de Givenchy感情深厚，有著不可分割的關係。（IG_soaudreyhepburn）

柯德莉夏萍的品味與氣質無人能及，於《珠光寶氣》中頭戴皇冠、手持細長菸嘴、身穿小黑裙的造型成為了優雅的代名詞。而柯德莉夏萍的多年來的優雅造型與法國品牌Givenchy的創辦人Hubert de Givenchy有著不可分割的關係。二人感情深厚，Givenchy為柯德莉夏萍設計了多套戲服，為她的美麗再添色彩。他們的情誼直至柯德莉夏萍逝世那刻也沒停止，長達40年。柯德莉夏萍的靈氣，加上Givenchy為好友設計的時尚戲服，成就出《珠光寶氣》中那個令人難以忘懷的優雅淑女。

【點擊看】Givenchy為柯德莉夏萍設計了多套戲服，關係持續40年：

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人們常說「愛」是最好的投資，你給得越多，回報越多。 柯德莉夏萍

【點撃看】柯德莉夏萍經歷了三段婚姻卻沒有生育，以愛幫助貧困兒童：

柯德莉夏萍經歷了三段婚姻，離婚後與遇上荷蘭演員Robert Wolders，二人沒有結婚，卻攜手相伴終身。即使經歷了多段婚姻，柯德莉夏萍卻從不失去對愛情的信心，勇敢追求真愛。柯德莉夏萍一向喜歡小孩，兒時貧苦的回憶令她於晚年致力參與慈善活動，並成為了聯合國兒童基金會的親善大使，在1988－1993年間，她更親赴非洲、拉丁美洲等第三世界國家，探訪當地兒童，甚至以自己的影響力來提高國際對貧困兒童的關注。對於柯德莉夏萍來說，愛不只是愛情，能以己力幫助貧困兒童，他們的笑容相信便是最甜蜜的回報。