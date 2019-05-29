馬東石宣佈結婚？情訂小17歲「最美健身教練」　IG只追蹤女友一人

憑藉電影《屍殺列車》、《與神同行：終極審判》受到關注的馬東石，健碩的外型下埋藏著溫柔內心。這位48歲的硬漢於銀幕上打得起勁，現實中卻是位憨厚愛笑的柔情鐵漢。馬東石的愛情同樣矚目，近日他於康城影展接受訪問時，透露有意與比他小17年的女朋友藝正花於明年結婚。這對沒有被年齡限制的情侶愛得低調，戀情更是穩定又甜蜜。

柔情鐵漢馬東石接受訪問時，透露有意與比他小17年的女朋友藝正花於明年結婚。（IG_madongseok_）

從最初因年齡差距而不被看好，到現在已穩定交往三年多。能讓馬東石萌生出結婚的念頭，同樣地，年輕且外型甜美的藝正花也情定這位鐵漢，足見年齡差距並不是個難以跨越的難題。二人的戀愛雖然低調，卻比愛得轟烈的來得幸福。

低調告白：我的眼中只有你

藝正花是位知名的健身教練，不但樣子甜美，身型更是無可挑剔，更被封為「韓國最美健身教練」。最初傳出二人熱戀的消息時受到不少反對的聲音，主要是因為他們相差17歲的年齡差距。馬東石與藝正花雖然少有公開二人合照，但彼此的默契卻總能在小事中流露。

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馬東石活躍於社交平台，經常於Instagram上載工作照，卻從來沒有與藝正花的合照出現。然而，細心的粉絲便會留意到他的追蹤名單只有一個人，那就是女朋友藝正花，低調地訴說在他眼中只有藝正花這女生，再容不下別的人。

擁有相同興趣 拉近彼此距離

馬東石與藝正花雖然同屬一間經理人公司，但工作上少有交流，真正為他們牽上紅線的原來是英語。二人因一同學習英語而愈走愈近，加上他們同樣喜愛運動，經常一起到健身房。從運動中互相交流與指導，令馬東石與藝正花的關係更成熟。而且，藝正花認為比自己大的馬東石想法很成熟，同時很照顧她，讓她感到很幸福。

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東石就聯合節目製作人為她送上驚喜，藝正花流下感動的淚水。（《Radio Star》截圖） 出奇不意的驚喜製造浪漫感 藝正花參與拍攝韓國綜藝節目《Radio Star》時，馬東石就聯合節目製作人為她送上驚喜，藝正花流下感動的淚水。當主持人在追問她的戀情時，節目突然收到馬東石的現場來電，為女朋友打氣。馬東石當時場進行外景拍攝，趁著空檔時間打電話支持藝正花，更表示自己已屆中年，要對一個人打開心扉不是一件容易的事，但正正是藝正花的溫柔與善良打動了他。馬東石突如其來的情深告白讓藝正花感動得紅了眼眶。

在傳出馬東石宣佈結婚的消息不久，其經理人公司便澄清二人滿意於目前的感情狀態，目前仍未有確實的結婚計畫。年齡差距對於馬東石與藝正花這一對完全不是問題，期待再次聽到他們的好消息。