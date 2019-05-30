【愛情】冷待問題只會醞釀爆發　不自我修正　終成愛情悲劇人物

任何的感情問題都不能冷處理，不能天真地以為捱過了、避過了，它就會被時間化解，從此雨過天青，因為假如你選擇在該解決問題的關鍵時刻休息，不想辛苦自己，那麼當初的問題只會於日積月累中以另一種方式爆發，給你一個更加難以承受的結果，令你以後更累。

需知道，你之所以與對方出現爭執、分歧、誤解、分離、冷言冷語、惡言相向，使你嚐盡心酸、心痛、心累、心冷心死的滋味，背後往往都有某個原因，反映著你缺失了甚麼，需要改善你的性格、脾氣、眼光、防衛心；疊加你的內涵；磨走你的銳角。

與伴侶的磨擦背後背後往往都有某個原因，反映著你缺失了甚麼，需要改善你的性格（《藍色大海的傳說》劇照）

懂得冷靜處理感情問題，是維繫長久感情的關鍵【按圖看】更多愛情金句，學習面對：

假如你像很多人這樣，在吃過了苦、受過了累、掉進過坑、走錯了路後，沒有認真正視和解決相處問題或個人問題，以為問題會在忍著忍著的時間中變得模糊和被化解；以為經過「時刻都快要崩潰，難以接受那麼多的劇變和失去，又無力抗拒」的難捱階段後，才是一條好漢，那麼於將來的日子，你只會遲早再碰釘。

這不是因為你運氣太差，而是因為成世人流流長，你不可能找到一段完全沒有問題的關係；不可能沒遇見任何一個「沒有感覺卻給你錯覺；沒有真心卻會擾亂你內心」的人。

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百般遷就當他理想情人卻換來一句：神經病 他世界已不缺你一人

以為問題會在忍著忍著的時間中變得模糊和被化解，那麼於將來的日子，你只會遲早再碰釘。（《如果蝸牛有愛情》劇照）

因此，若然你在沒及時修正自我，在愛人能力還沒撐不起你的關係時靜下來學習；在智慧還沒避開錯的人時努力學懂看清人心，你只會繼續重複犯錯，令對方失望和相處疲累得提不起勁再愛，分手收場；或者令你對愛情失去信心，由本來最癡情的人變成最絕情的人。

這正好說明，為甚麼有的人好似悲劇人物般，在一直以來的戀愛經歷中總是無法走得平坦，傷春悲秋，在很多個日與夜裡倒帶著曾經的某人、曾經的他們，或悲或喜，或憂或痛。

你也不想變成這樣的人吧？

曾看過一段很好的說話：「15歲覺得游泳難，放棄游泳，到18歲遇到一個你喜歡的人約你去游泳，你只好說『我不會耶』。18歲覺得英文難，放棄英文，28歲出現一個很棒但要會英文的工作，你只好說『我不會耶』。人生前期越嫌麻煩，越懶得學，後來就越可能錯過讓你動心的人和事，錯過新風景。」

只要你一直用心解決問題，成就獨一無二、成熟堅強感恩的你，人生最終不會虧待你。（《如果蝸牛有愛情》劇照）

是時候告訴自己，如今的你不能再懶、再得過且過，因為彼此的將來很重要。請相信命運和時間，只要你一直用心解決問題，成就獨一無二、成熟堅強感恩的你，人生最終不會虧待你。