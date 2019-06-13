【不用美化那人渣】姊妹為你生氣　受傷仍給他護航：想恨就恨到底

不用美化那人渣，也不用替他找藉口。有一個人，你可以選擇恨他一輩子的，那麼你就放心去恨吧，可是當你下這個決定時就要下定決定，因為最大的傷害並不是他不愛你，而是你一次又一次騙自己你已經不愛他，卻又一次又一次敗給對他的思念，這樣的自己很討厭，你理性知道他是一個徹頭徹尾的人渣，心裡卻替他所做過的壞事找理由。

你一次又一次騙自己你已經不愛他，卻又一次又一次敗給對他的思念。（《幕後玩家》劇照）

若決心選擇恨一個人，就請別回頭，恨他就恨到底吧，或許這樣子才能最抵消你心裡的痛，一痛就去恨他，一恨他就忘記痛，看，多好？明白的，這是一個過程，是我們不少人都經歷過的一個過程，當你要選擇「恨」這個選項之前，你可能已用盡所有與「愛」有關的方法，你試過去感動他、你試過去挽留他、你試過忘記你自己的存在來求他回來，但他怎樣回應你？一而再、再而三的冷漠，難道你還想要繼續自討苦吃？

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就算那人渣幹盡了壞事，你起初還是會傻傻地替他護航。（《幕後玩家》劇照）

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我不問你不說 愛情存疑成心中刺 愈想捉緊卻成了關係的裂痕

人渣就是人渣，乾乾脆脆吧，每當你把他種種好事告訴你好友們時，她們的反應是最直接的，只因當局者迷，旁觀者清，就像你聽見她們的委屈時，你也會替她們生氣，但原因換個角度，換作你自己是主角的時候，你自己就不懂得跟自己說道理。

每當你把他種種好事告訴你好友們時，她們也會為你生氣。（《閨蜜》劇照）

說易行難，或許是我們每個人的寫照，在愛情面前，我們都顯得無能為力，何謂愛情？那是一個有點瘋狂的你，因為愛一個人，會令你失去你自己，這樣子去愛才夠狠。

在愛情面前，我們都顯得無能為力。（《幕後玩家》劇照）

然後，就算那人渣幹盡了壞事，你起初還是會傻傻地替他護航，「其實他也不是那麼差。」但事實呢？你清楚不過，這世上是不是只剩你一個人還會替他說好話？

不用美化那人渣，也不用替他找藉口。

這刻你若然想恨他，就恨到底吧。