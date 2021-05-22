蔡少芬放閃慶祝張晉生日　曾不被看好時間證一切：幸福是自己的事

撰文： 伊莎貝貝 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-22 22:00

經常在社交網站大讚老公的蔡少芬，與老公「愛妻號」張晉，是娛樂圈有名的恩愛夫妻。張晉在早前（19/05）踏入47歲生日，蔡少芬與老公張晉先過上二人世界去看電影，再與子女及好友一同舉行生日派對，在微博上分享照片時又大放閃光彈。 二人由2008 年結婚至今，一直恩愛如初。

蔡少芬與老公張晉兩人相愛17年，甜蜜恩愛如初。(蔡少芬微博)

蔡少芬精心安排老公的生日，從早玩到晚，並挑選了一個立體相機蛋糕送給老公，一家人玩樂慶祝，場面熱鬧溫馨！蔡少芬更於微博寫下祝賀說話：

哈。。。由早到晚~我陪著你！由30到47~我伴隨你！爺青回......我也見證！生日快樂！愛你愛你！ #520心動瞬間# ​​​​ 蔡少芬

張晉也回應蔡少芬的心意，說：「這個生日我很滿足，謝謝老婆準備這特別的蛋糕，這怎麼捨得切！謝謝各位親的祝福～」張晉與蔡少芬的恩愛互動，又觸動到大批網民，紛紛留言表示：「狗糧一直有，今晚特別多」、「新一波狗糧已到位」、「好幸福甜蜜的一家人 ，這狗糧我磕了」、「今天這狗糧我實在是吃不下了」、「好幸福的兩個人，一定要狠狠的幸福下去」。

▼▼▼【按圖看】蔡少芬精心安排老公張晉的47歲生日，從早玩到晚 ▼▼▼

蔡少芬與張晉是娛樂圈恩愛夫妻的代表。(蔡少芬微博)

蔡少芬不時在合照時都輕倚老公張晉，經常大讚張晉優點多多，二人相伴相愛17年仍然猶如一對熱戀中的情侶般，由拍拖結婚至今育有兩女一子的他們越見恩愛，究竟二人是如何維持這段甜蜜婚姻？

１／在平凡日子製造心動感覺

蔡少芬與張晉相愛17年仍然猶如一對熱戀中的小情侶般。(張晉微博)

曾為國家武英級運動員的演員張晉，渾身肌肉兼十八般武藝集於一身。但鐵漢總有柔情一面，是眾所周知的「愛妻號」。處女座的蔡少芬和金牛座的張晉，屬於平穩踏實的土象星座，即使手持估計過億元物業，生活依然樸素簡單。也許土象星座的浪漫就是宅在家中，一起玩下煮飯仔；簡簡單單，卻是有無比的快樂。過去蔡少芬就曾在微博曬出跟張晉一起做的七彩朱古力湯圓，雖然不知味道如何，但旁人也能感受到這道湯圓一定甜到入心吧。

▼▼▼【按圖看】蔡少芬曾在微博曬出跟張晉一起做的七彩朱古力湯圓 ▼▼▼

２／珍惜當下 愛就要說出口

蔡少芬和張晉十分享受家庭生活。(蔡少芬微博)

兩人雖結婚多年仍不時在微博大方放閃，在2019年的情人節，蔡少芬在微博上載一家四口、親吻額頭的照片，份外溫馨。經常在公開場合稱讚老公的她，曾在微博裡寫過這一段話：

有人叫我要耀夫狂魔，有人笑我常誇老公，有人不明我愛老公什麼⋯但很多事，接觸和了解，你們都會有更深一層的認識，就像我一樣會欣賞，而有一天你會發現你也會被他吸引⋯一個滿有內涵的張晋！ 老公，你好勁啊。 蔡少芬

在平日的相處裡，不妨將另一半的優點說出來，讓對方知道，你很欣賞他為你做的事，那他將更願意為你付出。

３／懶理旁人目光 真愛不分尊卑

蔡少芬和張晉結婚多年不時恩愛放閃。(張晉微博)

當年仍是 TVB 當家花旦的蔡少芬年輕貌美，是很多人心目中的女神。跟當時還未有太大名氣的國內武打演員張晉傳出婚訊，很多人都因女強男弱而不看好這段中港婚姻。婚後的張晉搬來香港住，很多人說他靠老婆。但對於旁人的指點蔡少芬一於少理，她覺得開心幸福是自己的事，自己知道就好。她依然深愛他，並一直支持張晉發展事業。

直到 2014 年，張晉憑著《一代宗師》獲香港電影金像獎的最佳男配角獎時，他不忘在台上答謝老婆蔡少芬說：

張晉曾被指配不上蔡少芬。(張晉微博)

我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子都要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。 張晉

2018 年張晉終於得到第一次擔任男主角的好機會，出演《葉問外傳：張天志》。蔡少芬當然是萬分支持，多次在微博宣傳老公主演的電影。當要送到外地工作的張晉去機場，蔡少芬也表現得十分離捨難離，圖文並茂說道：「每次送他去機場，總有點點難過，看著背影，不捨、擔心遠方的你。好好宣傳，「張天志」我們會在家等你回來的。」

▼▼▼【按圖看】蔡少芬和張晉相伴相愛17年▼▼▼

４／幽默輕鬆的相處模式

蔡少芬與老公張晉不時互相取笑，打情罵俏。(張晉微博)

蔡少芬憑著 11 年接拍電視劇《甄嬛傳》在內地人氣大升，而拍劇時都是用廣東話的她，因普通話水平偏低而被內地網民稱為港式普通話三巨頭，與「渣渣輝」(張家輝)及「輪胎能」(古天樂)齊名。

張晉曾經有一段吃飯時的短片在網上瘋傳，片中他說了「天不怕地不怕，就怕蔡少芬說普通話。」當時還上了內地微博熱門搜尋第一位。蔡少芬見狀也馬上在微博回應：「。。。看來有人命不久矣！¥&$#+%」二人打情罵俏打到上熱門搜尋，可見網民有多喜歡這對可愛的夫妻。

蔡少芬笑指喜歡不穿衣服的張晉。(張晉微博)

早兩年網上興起貼新舊相片對照的 #10YearChallenge ，張晉也發了一張他在 98 年的半身赤裸的舊照來跟今年的自己對比，蔡少芬即鬼馬地轉發並留言：「我喜歡沒有穿衣服囉！」

婚後的日子原本就是平淡的，縱然沒有轟轟烈烈的情節，但像他倆一樣保持戀愛的初心，得閒煮下飯仔，間中跟對方打情罵俏，也是一種甜蜜的樂趣。

▼▼▼【按圖看】蔡少芬和張晉都有過不容易的日子？▼▼▼

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