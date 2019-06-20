【單身】非眼角高　傷痕纍纍難再愛：愈成熟愈沒那麼好騙

有一種無奈，是我也想踏踏實實找個人一起生活，彼此喜歡，有著一顆想一直走下去的決心，但昔日經歷了太多誤會、瞞騙、辜負、傷害、分離、錯過，嚐盡了心累、打擊、心淡、心死，所以變成再碰到對我好或有好感的人，我亦會突然害怕退卻起來。

說得好聽一點，我之所以愈來愈難找對象，不是因為年紀漸長變得愈來愈沒魅力，而是愈成熟愈變得沒那麼好騙。

說得難聽一點，是吃過那麼多苦、受過那麼多累、掉進過很深的坑、走錯過不少路之後，雖然煉成了現在這個成熟堅強感恩的我，但也令我難以盲目相信愛情上那種無人替代的特殊感覺。

曾歷深交後的陌生、認真後的抽離、信任後的被利用、溫柔後的冰冷，昔日創傷令人害怕愛情。（《情慾誘惑》劇照）

【點擊看愛情金句】受傷過後，不敢輕易一頭栽進愛情，以下說話必定說穿你心聲：

事實上，心動不難，難就難在再次相信有人會忠誠得經得起誘惑、耐得住寂寞、抹得去對外面花花世界的好奇，能擁有了愛情後始終如一；難就難在相信後來者不是帶著目的接近我，不會在我放下戒心對待人家時，到頭來卻被我發現他根本沒有心。

於後來的我，實在太怕那種「深交後的陌生、認真後的抽離、信任後的被利用、溫柔後的冰冷」的心累感，所以即使我也想重新上路，告別單身，內心亦會告訴我自己，有時看淡和刻意靜心觀察一些人，才是對自己最大的保護。

從前對方的舉動令人心動，便義無反顧的投入愛，人大了，卻沒那麼好騙。（《只因單身在一起》劇照）

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結果有時一些看來頗為值得發展的關係，也被我這種拖拖拉拉、若即若離的性格拖到緣盡了，然後我只會自我勉勵：有些事提早知道沒結果就好，不必經歷受傷；有的人接近過就夠，不值得深交，早點看清全貌，從此河水不犯井水，也非壞事。

說穿了，當所有人都覺得我有數不清的曖昧關係，是我眼角高才孤獨得要死，事實並非如此，是我寧願自卑和錯過，也不想卑微和愛錯；寧願將心動變成一種奢侈，也不想將投入變成一種廉價。

有時看淡和刻意靜心觀察一些人，才是對自己最大的保護。（《情慾誘惑》劇照）

我很清楚，有一種遺憾，不是錯過轟轟烈烈的感情，而是在這之後遇見更合適的人之際，我卻早已耗盡了最好的自己，但現在我真的心累夠了，不想再取悅誰、費盡精神時間讓對方開心，寧願先快樂自己，不用拉鋸和乞求。

如今的我未必再能給對方全世界，但你給他的愛，是你的全世界了。未來的那個後來者，要是能夠接受這樣的我，我會努力成為更值得被愛的人；要是接受不了，那麼沒辦法，只好請繞道而行。我傷痕纍纍，但我仍想相信愛。