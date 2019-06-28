【范冰冰李晨分手】回憶《康熙來了》甜蜜宣言　小S竟一語成讖

大陸藝人范冰冰與李晨昨（27日）驚傳分手，過往兩人同台的記錄也被人一一翻出，其中小S早在3年前便預知未來，料到他們倆終會分手！

大陸藝人范冰冰與李晨交往多年，昨（27日）卻宣布分手（微博截圖）

大陸藝人范冰冰與李晨交往多年，昨（27日）卻宣布分手，兩人從戀人回歸朋友，震驚兩岸三地。過去他們曾同台上綜藝節目《康熙來了》，大談甜蜜關係，范冰冰當時還被主持人小S問「萬一分手怎麼辦」，不料一語成讖，引起網友熱議。

過去在《康熙來了》節目中，范冰冰與李晨受邀前來參與節目錄製，而這也是兩人首度同台錄影亮相，備受網友期待，小S噓寒問暖後便單刀直入問「萬一分手怎麼辦」，蔡康永也在旁補刀「聊得越是濃情蜜意，將來被人家把那個片段摘出來」，不過當時范冰冰似乎沒想那麼多，僅笑回「會啪...打臉」，李晨在旁則望著女方說「我想應該不會啦」。

小倆口當時越聊越起勁，李晨提到「兩人從來沒有同時上過任何一檔訪談的節目」，並很有信心地說「要上節目就要上最頂級的，上最容易打臉的節目，要不然就不上，抱著必死的心態來的」。及後，小S問到兩人是否會結婚，范冰冰更是大膽宣示李晨是「最後一個男友」！兩人過去的濃情蜜意，對比今昔的慘淡分手，令人不勝唏噓。

不少網友第一時間聽聞范冰冰與李晨分手後，紛紛前來「朝聖」，在影片下方留言： 「分手了，打臉了」 「一直滿喜歡他們CP說...」 「最後一個男友...」

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