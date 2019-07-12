【愛情】不是有情有義就得到幸福　你的好要留給對的人

有時就算你多麼有情有義，甘願為了這個人同舟共濟、不離不棄、雪中送炭，以為以心換心就能得到真正的愛情，但假如你出現在他仍對這個世界充滿好奇的時候，那麼只要彼此經歷了一些事，你會發覺原來這一切都只是你以為而已。

就算你苦心經營留住一個人，最後得到的是一段破碎的愛。（《只知感覺失了蹤》 MV）

真的，不是每個人都懂得或一直懂得感恩惜福，在擁有了彌足珍貴的愛情後，就堅持從一而終，經得起誘惑、耐得住寂寞、受得起平平淡淡，給予另一半最大的安全感和保護這段關係，讓這段關係能順其自然的舒服發展下去。

【按圖看】愛情語錄，你的善良與愛要留給懂得珍惜你的人：

當中有不少人就是沒甚麼才懂渴求甚麼，擁有了甚麼就不珍惜甚麼，抱著僥倖或不顧一切的態度，得到了愛情還去碰曖昧或出軌，接受其他異性明顯的示好，彷彿以實際行動告訴你，其實將心不一定就能比心；真心未必換到實意；努力挽回和拉扯也可以無法修補一段破碎的關係。

不是因為你不夠好，而是對方失去了感恩之心和對你的特殊感覺。（《只知感覺失了蹤》 MV）

那時候，就算你透過刻意迎合或苦心經營留住一個人，你會發現原來得到的依舊是一段破碎的愛，甚至只是單方面的追逐。

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愛不只甜言蜜語更是責任 就算無法給你全世界 他都將最好的給你

因為你要明白，有的人變質了就是變質了，不管你如何努力等待和配合，回不去就是回不去，哪怕他曾經說過幾多海誓山盟；曾經承擔過再多的重責，對你包容而非斤斤計較、對你體貼入微而非蠻橫無理、對你說到做到而非空口許諾。

所有美好的一切，也可以因為「變心」和「厭倦」而化為烏有。

他曾經說過幾多海誓山盟；曾經承擔過再多的重責，對你包容而非斤斤計較、對你體貼入微而非蠻橫無理，都已化為烏有。（《只知感覺失了蹤》 MV）

然而，這未必是你太愚笨才判斷錯了，而是有的考驗太遲出現，必須讓你日久才能見人心；不是因為你真的不夠好，而是對方失去了感恩之心和對你的特殊感覺，所以主觀上覺得你不完美，一文不值。

人心，有時就是無法輕易看透，總要心寒一次才認清一個人的真真假假；看清誰是以心換心。

雖然你不能改變過去，但你還有能力讓你的現在與未來變得更美好，因此，假如這個人已經讓你傷透、失望夠了，暴露了真面目，你可以做的，是別再讓他濫用你的善良作為個人放肆的資本，而是放下不甘心和不捨之情，勇敢地轉身，從此河水不犯井水。

要是他變了，請你勇敢地轉身。（《瑪嘉烈與大衛系列－前度》劇照）

不必恨、不必自責，你只需謹記，有的緣分就是註定短暫；有的犯錯和委屈承受一次便夠了。或者對你而言，這是一場暴風雨，但不要忘記，暴風雨永遠來匆匆去匆匆。烏雲會過去，陽光總會留下。