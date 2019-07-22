太依賴一個人　難以承受轉身離去的痛：走錯幾多才演完傻子的角色

你可以因為愛而不離開一個人，在他站在高處跟他形影不離、錦上添花；在他墜落時與他同舟共濟、雪中送炭，踏踏實實一起生活下去，但永遠不要因為過度依賴而離不開一個人，明知期限到了、任性夠了，是時候翻過去那一頁，卻一直徘徊原地。

永遠不要因為過度依賴而離不開一個人。（《WWW：請輸入檢索詞》劇照）

當你愛得夠深，你會發現即使你再好看再優秀，但為了對方而不想碰到更好的、不想對其他人動心，只想珍惜人家，這也不是難事，因為在你眼中，能在一起已經殊不容易，缺點可以修正、性格可以磨合，而機會失去了就可能沒有了，所以已經選定了就不要隨便放手。

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耍是太依賴他，某一天若然他不找你、不陪你、不哄你，在他的世界裡不再缺你一人，你將無承受當中的痛。（《沒關係，是愛情啊》劇照）

而真正的困難，是如何不要太依賴一個人，免得等到某一天若然他不找你、不陪你、不哄你，在他的世界裡不再缺你一人，你能承受著這種難受轉身離去，卻不是怎樣也離不開這個人，繼續拼命硬擠這個已經走不進的世界裡，耗費巨大精力刻意迎合，苦心經營。

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因為要做到後者，你必須明白到，原來有時你真心對人，拼了命照顧別人的需要和感受，遺忘自己也是一個有情緒的人，也不一定就能換到真心對待、得到真正的愛情、改變到已經變質的感情。

不要否定自己的真實感受，替那個對自己不好、冷漠的人找N個藉口合理化他不夠愛自己的所作所為。（《莫非，這就是愛情》劇照）

你亦要明白到，有時很殘酷的，你痛痛你自己；你累累你自己，最後那個錯的人不會為你做甚麼，還得靠你自己收拾殘局，所以再怎樣高估自己在別人心裡的份量、再怎樣倒帶著你們的good old days，或悲或喜，或憂或痛，結果仍是一樣：你依然在跟現實過不去。

正因如此，不知幾多人掉進過幾多坑、受過幾多累、走錯幾多累才演完這個傻子的角色，又有不知幾多人花了年年月月，始終否定自己的真實感受，替那個對自己不好、冷漠的人找N個藉口合理化他不夠愛自己的所作所為。

你未必要成為其中之一。

親愛的，雖然習慣比深愛可怕；雖然在付出所有情感、分享所有私密、產生了強烈依賴感後離開一個人，是何其可怕的事，但即管往前直奔吧；放膽相信世界很大、機會很多、對的人是存在的，那麼你會慢慢發現，原來你是可以做一個自己喜歡的自己，也能找到一個無需取悅的愛人。