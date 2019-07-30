【愛情】黑暗中不要認命　當你吃苦比別人多　往後得到的會更多

人生沒有絕對的公平，但相對還是公平的，當你承受得比別人更多，吃多了苦、受多了累、走錯過路、掉進過坑，往後你會得到更多，所以就算現在的生活令你哭起來，只要你不自暴自棄，努力過珍惜過，將來定會有人能讓你笑得最燦爛。

（《29+1》劇照）

需知道，命運要一個人成長的時候，總是會安排一些不如意的人和事來刺激這個人，而恰巧來到現在，你就是那個被選中的人，是時候學習一邊擁有，一邊失去；一邊放棄，一邊重新選擇，看清誰是真的愛你，誰是玩玩而已；誰值得用生命好好珍惜，誰只適合繞道而行。

或者由於不習慣，你會恨透這種過得一點也不好的日子，受不住這種孤獨、快要崩潰、壓力和負能量爆錶的感受；討厭這種「既無法接受那些改變的失去的，又無法抗拒」的軟弱狀態，偏偏你卻只能哭過痛過後再爬起來，繼續踏踏實實走下去，the show must go on，除了堅強，你沒有其他選擇。

【按圖看】愛情金句，請相信黑暗過後會是晴天：

（《紀念日》劇照）

不必抱怨上天為何那麼吝嗇和殘忍，彷彿故意不把你的快樂看在眼內，定要將你的幸福沒收，因為年深日久，當你蛻變成長，漸漸看清全貌，你會發現原來昔日的一切，無論是好是壞，都只是生命中的一塊跳板。

最終你會明白，不是有人傷過你的話，你怎能看透人心，別再給人濫用你的善良；不是上天給你考驗的話，你怎能變得更成熟和有深度；不是生活給你孤獨，你怎能有空間反省自身問題；不是你選錯了人的話，你怎知找對了人原來是那麼幸福和值得感恩的一回事？

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（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

世界的真相正是如此：不順心和孤獨會使你強大，讓你變成一個更好的人，也由於你變得更好，吸引到同樣高質素的人。

因此，一切的失去，不是迫你認命、對事與願違屈服，而是給你機會放下過去、修正現在、建立未來，把失去的以另一種方式拾回。

曾聽過這樣的話：「噴泉之所以漂亮是因為它有了壓力；瀑布之所以壯觀是因為它沒有了退路；水之所以能穿石是因為永遠在堅持。」

的而且確，生活未必如你想像中那麼好，但也沒你想像中那麼糟。雖然你我信過壞蛋、愛過爛人、紅過眼睛、失去過希望，但只要你哭過之後沒有認輸，時間和人生不會虧待你的。