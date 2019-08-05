情侶價值觀對立由罵戰變冷戰　女生冒險了解男友內心：我不想分手

于堯是其中一位會發夢的男生，而且走得頗前，有好幾次差點出事，但他仍然堅持到發夢現場，與其他手足共同進退。可是近來有件事困擾著于堯，不是現場有多危險，而是與他意見不相同的女朋友怡靜，她已經不是第一次跟于堯要求，請他不要再參與發夢，因為她壓根底不接受發夢人士的做法。

怡靜不認同于堯，二人從爭拗到冷戰，距離愈來愈遠。（Emma Frances@Unsplash）

兩個人因此而吵過不少遍，意見不同的情侶，這是蠻難處理的情況，于堯喜歡怡靜嗎？喜歡，當然喜歡，但當于堯參與發夢的這段日子裡，他和她的距離的確越來越遠，仍然有見面、有聯絡，但兩人都盡量不提起與發夢相關的事情，以免又吵架和生氣。其實有這個想法，也代表他和她都不想失去對方吧？不然兩人也何需迴避這話題？

「今個星期日，你會做什麼？」怡靜與于堯在街上走著，她刻意明知故問，只因她不想于堯每個週末都在忙發夢。

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「都是老樣子吧，妳知道的。」于堯沒好氣，他有預感又要與怡靜開戰了，只是他盡量按捺自己的情緒，不讓自己發作，因為他覺得因意見不同而與戀人吵架，其實這真的是挺無聊的事。

「我只是想講，我不知你為何要堅持去。」怡靜停住了腳步，于堯回頭凝視她，兩人都沉默了，也知道這是迴避不了的磨擦，但于堯沒有說太多，只是聳聳肩：「我不想解釋了，若然妳不滿我，我們就冷靜一陣子？」

「妳從來沒有到過現場，妳又怎會明白？」

怡靜轉身就走，于堯卻沒有挽留。（Jordan Whitfield@Unsplash）

話畢，怡靜轉身就走，于堯沒有挽留，繼續沿自己本來走的方向走，那天是星期一，剛好在上一場發夢之後。

然後轉眼間就來了下一場發夢，于堯繼續到現場，那天的氣氛比較緊張，戴著眼罩和口罩的于堯在遊走，忽然他在行人路上看見一個熟悉的身影。

他看見的人正是怡靜，她就這樣什麼保護裝備也沒有的站在行人路處，正當于堯以為自己看錯的時候，又一輕臭蛋的攻勢再臨，眾人走避，白煙掩至，于堯立即跑到怡靜的身邊，只見她已咳嗽得不似人形，于堯把自己的口罩除下給她，保護著她就走進內街去，幸好及時遇上救護的朋友，經沖洗後怡靜稍為好一點了。

為了了解于堯，靜怡來到他發夢的地方。（Aziz Acharki@Unsplash）

「妳很傻呀，為何要來到這裡。」于堯心很痛。

「我現在來過現場了。」怡靜淺笑：「我可以說我明白你的情況了沒有？」

（Christiana Rivers@Unplash）

于堯苦笑，沒有跟她見面近一個星期，這好像是他倆拍拖以來未試過的情況，想不到再次見面的時候，就在如此混亂的街道上。

「我想跟你說，到這刻為止，我都不認同你的做法。」怡靜說：「但就算我和你意見有不同，但我會嘗試去理解。」

「至少，你要願意繼續努力說服我，我不想因此而和你分手，這聽起來實在太蠢了。」

于堯苦笑，對，若因此而和所愛的人分手，實在太蠢了吧？